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Партія кума Путіна: кого проводить в Раду за списком

9.2т Читати матеріал російською

За попередніми результатами підрахунку голосів, за списком "Опозиційної платформи – За життя" у Верховну Раду проходять 37 народних депутатів.

OBOZREVATEL представляє їх поіменний список.

Лідери партії – Юрій Бойко і кум президента Росії Віктор Медведчук

Лідери партії – Юрій Бойко і кум президента Росії Віктор Медведчук

vybor.ua

1. Юрій Бойко

2. Вадим Рабинович

3. Віктор Медведчук

4. Наталія Королевська

5. Сергій Льовочкін

6. Василь Німченко

7. Нестор Шуфрич

8. Сергій Ларін

9. Сергій Дунаєв

10. Тарас Козак

11. Вадим Столар

12. Юрій Іоффе

13. Юлія Льовочкіна

14. Ігор Абрамов

15. Дмитро Ісаєнко

16. Микола Скорик

17. Григорій Суркіс

18. Ігор Кисельов

19. Юрій Загородній

20. Анатолій Бурмич

21. Михайло Папієв

22. Олександр Колтунович

23. Григорій Мамка

24. Володимир Кальцев

25. Юрій Павленко

26. Наталія Приходько

27. Віктор Чорний

28. Віталій Борт

29. Михайло Макаренко

30. Олег Волошин

31. Тетяна Плачкова

32. Олександр Пузанов

33. Суто Мамоян

34. Ілля Ківа

35. Ренат Кузьмін

36. Олександр Качний

37. Антоніна Славіцка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Медведчук заявив, що не планує зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським, але не відмовиться, якщо надійде відповідна пропозиція.

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Serov Oleg
Serov Oleg
сильный состав
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Валевич Борис
Валевич Борис
Какое сборище негодяев и мерзавцев. Им не в Раде сидеть а выступать в бродячем цирке шапито
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Исаев Денис
Исаев Денис
Состав огонь конечно, похоже сессии будут весёлые.
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