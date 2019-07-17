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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Партія Гройсмана потрапляє в Раду? ЗМІ опублікували підсумки нового опитування

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Партія чинного прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана "Українська стратегія" може подолати 5-відсотковий прохідний бар'єр і потрапити до нового складу Верховної Ради.

Про це свідчать підсумки опитування Центру соціальних експертиз Інституту соціології НАН, опублікований Інтерфакс-Україна.

Так, згідно з інформацією, політсила глави уряду може отримати на парламентських виборах підтримку 5,4% виборців.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

Радіо Свобода

Новини
Опитування Info Sapiens: партія Порошенка обходить "Опозиційну платформу"

В цілому, якщо б вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, то голоси українців, які точно підуть на них і визначилися з симпатіями, розподілилися б таким чином:

  • "Слуга народу" – 43,2%;

  • "Опозиційна платформа – За життя" – 11,2%;

  • "Європейська солідарність" – 8,1%;

  • "Голос" – 7%;

  • ВО "Батьківщина" – 6,8%;

  • "Українська стратегія" – 5,4%.

Крім того, серед можливих кандидатів на пост прем'єр-міністра України найбільший рейтинг мають два основні претенденти: Юрій Бойко - 13,2% і Володимир Гройсман - 12,7%.

Опитування було проведено з 11 по 16 липня. У ньому взяли участь 1800 повнолітніх респондентів у всіх регіонах і областях України, зокрема, в Києві (без урахування населення АР Крим і окупованих територій Донецької і Луганської областей). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно іншому соціологічного опитування, до Верховної Ради під час позачергових виборів можуть пройти чотири партії.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Тег
Вибори в Раду: соцопитування та рейтинги
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Anin Georgij
Anin Georgij
Брехня.
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Известная поговорка про три вида лжи, получает своё подтверждение ! Какая "солидарность", какая "стратегия" ? После пяти лет лжи и обнищания страны ? Главное достижение Гройсмана - это его похудение и похудение наших доходов, подчёркиваю - наших, сам Гройсман не пострадал.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Партия Украйинська стратэгия............. Володымыр Гройсман......... Украйинськый стратэг !!!
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