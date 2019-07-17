Партія Гройсмана потрапляє в Раду? ЗМІ опублікували підсумки нового опитування

Партія чинного прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана "Українська стратегія" може подолати 5-відсотковий прохідний бар'єр і потрапити до нового складу Верховної Ради.

Про це свідчать підсумки опитування Центру соціальних експертиз Інституту соціології НАН, опублікований Інтерфакс-Україна.

Так, згідно з інформацією, політсила глави уряду може отримати на парламентських виборах підтримку 5,4% виборців.

Володимир Гройсман Радіо Свобода

В цілому, якщо б вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, то голоси українців, які точно підуть на них і визначилися з симпатіями, розподілилися б таким чином:

"Слуга народу" – 43,2%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 11,2%;

"Європейська солідарність" – 8,1%;

"Голос" – 7%;

ВО "Батьк івщина" – 6,8%;

"Українська стратегія" – 5,4%.

Крім того, серед можливих кандидатів на пост прем'єр-міністра України найбільший рейтинг мають два основні претенденти: Юрій Бойко - 13,2% і Володимир Гройсман - 12,7%.

Опитування було проведено з 11 по 16 липня. У ньому взяли участь 1800 повнолітніх респондентів у всіх регіонах і областях України, зокрема, в Києві (без урахування населення АР Крим і окупованих територій Донецької і Луганської областей). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно іншому соціологічного опитування, до Верховної Ради під час позачергових виборів можуть пройти чотири партії.

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