Партія "Голос" зажадала від суддів КСУ піти у відставку

Партія "Голос" зажадала від суддів Конституційного суду України піти у відставку після рішення про скасування відповідальності за незаконне збагачення.

Як повідомляється в заяві "Голоси" в Facebook, партія ініціює розслідування "злочинного рішення суддів" і вимагає повернути НАЗК повноваження перевіряти декларації чиновників.

"Рішення суддів Конституційного суду щодо скасування е-декларування чиновниками містить ознаки злочину, оскільки судді трактували не лише ті статті законодавства, щодо яких було депутатське подання, та взяли на себе повноваження уряду і парламенту… Судді Конституційного суду вкотре показали, що підтримують корупційний реванш, який ставить під сумнів європейський вибір України", – йдеться в повідомленні.

"Голос" закликає українців вийти на акцію протесту під стінами КСУ у п‘ятницю, 30 жовтня.

"Для всієї України очевидно, що рішення на користь корупціонерів ухвалено свідомо, аби приховати тіньові статки як колишньої, так і нинішньої влади. Відтак, жодного компромісу тут не може бути", – підкреслили в партії.

Таке звернення депутати "Голосу" передали 29 жовтня в Офіс генерального прокурора.

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