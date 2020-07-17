Партія "Голос" оголосила про перехід в опозицію

Марина Ліснічук Політика 11:15, 17.07.2020 Оновлено: 11:57, 17.07.2020

Політична партія "Голос" оголосила про перехід в опозицію до чинної влади України, пояснивши таке рішення розчарованістю в її політиці.

Відповідну позицію озвучила нардепка Кіра Рудик на засіданні парламенту в п’ятницю, 17 липня. Під час її виступу біля трибуни зібралися всі присутні в залі члени фракції.

"Ми прийшли з великою надією й великими планами. За рік побачили, що монобільшість зрадила цінності, які декларувала. Ми побачили президента, який соромиться сказати, що Росія – це агресор, і людей, які не тягнуть навіть на начальників відділів, а їх призначають міністрами", – заявила Рудик.

Виступ Рудик у Раді
(Скриншот із відео)

За її словами, в "Голосі" зрозуміли, що їхній конструктив не цікавий нинішній владі, тож їй не потрібно допомагати, а натомість – треба змінювати.

"Прийшов час її змінити. Партія "Голос" переходить в опозицію до чинної влади. Ваша й наша надія – тільки на нас самих", – підсумувала нардепка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше партія "Голос" провела позачерговий з'їзд, на якому припинила повноваження народного депутата України Святослава Вакарчука.

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