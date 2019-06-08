Парламентські вибори: партія Садового представила список

Політичне об'єднання "Самопоміч" оприлюднило список партії, з яким планує взяти участь у позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.

Про це стало відомо під час з'їзду політсили в суботу, 8 червня, в Києві. Трансляція події велася на сторінці фракції у Facebook (щоб подивитися ролик, поскролльте новину вниз).

З'їзд партії Скріншот відеотрансляції

До першої десятки списку увійшли:

1. Мер Львова Андрій Садовий, лідер "Самопомочі".

Андрій Садовий Delo.ua

2. Ольга Квасницька, депутат Одеської міськради, відома завдяки боротьбі з незаконними забудовами.

3. Олександра Дрік, одна з найвідоміших активісток антикорупційного руху в Україні.

4. Тетяна Бідняк, відома харківська волонтерка та депутат облради.

5. Оксана Сироїд, віцеспікер Верховної Ради України.

6. Віталій Фидрин, ветеран АТО та підприємець із Тернополя.

7. Олег Березюк, лідер фракції "Самопоміч" у Верховній Раді восьмого скликання.

8. Микола Кміть, підприємець, засновник торгової марки "Моршинська".

9. Тетяна Острікова, нардеп від "Самопомочі".

10. Ольга Бабій, віце-президент Асоціації водоканалів України.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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24 травня група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного Суду подання про неконституційність указу.

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Остаточний вердикт буде винесено 11 червня 2019 року.

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