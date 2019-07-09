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Парламентська асамблея ОБСЄ визнала захоплених українських моряків військовополоненими РФ

22.5т Читати матеріал російською

ОБСЄ визнала захоплених Росією у Чорному морі українських моряків військовополоненими.

Це рішення внесене до резолюції Парламентської асамблеї ОБСЄ, ухваленої на сесії у Люксембурзі та оприлюдненої на офіційному сайті.

"Парламентська асамблея ОБСЄ знову заявила про свою повну повагу суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, які охоплюють Крим, Севастополь і морські райони", – йдеться у документі.

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У резолюції назвали захоплення моряків "неспровокованим актом збройної агресії". Парламентська асамблея закликала Росію надавати морякам необхідні медичні та юридичні консультації до моменту звільнення.

Також РФ закликали забезпечити свободу проходу через Азовське море і Керченську протоку українських кораблів.

Як писав OBOZREVATEL:

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Колорад Ваня
Колорад Ваня
А в конце "резолюции" должны быть такие слова в адрес России: "Отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем в Спортлото!"
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Какая разница, кто их чем признал.По факту, 24 украинских трансформера еще долго будут радовать своими дупами российских сидельцев.
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Питон Каа
Питон Каа
Ох лучше бы она этого не делала. Ведь хотели отпустить этих мокряков после суда домой - штаны сушить, а теперь придется им сидеть до окончания войны - капитуляции Украины.
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