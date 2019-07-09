Парламентська асамблея ОБСЄ визнала захоплених українських моряків військовополоненими РФ

ОБСЄ визнала захоплених Росією у Чорному морі українських моряків військовополоненими.
Це рішення внесене до резолюції Парламентської асамблеї ОБСЄ, ухваленої на сесії у Люксембурзі та оприлюдненої на офіційному сайті.
"Парламентська асамблея ОБСЄ знову заявила про свою повну повагу суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, які охоплюють Крим, Севастополь і морські райони", – йдеться у документі.
Полонені моряки
У резолюції назвали захоплення моряків "неспровокованим актом збройної агресії". Парламентська асамблея закликала Росію надавати морякам необхідні медичні та юридичні консультації до моменту звільнення.
Також РФ закликали забезпечити свободу проходу через Азовське море і Керченську протоку українських кораблів.
Як писав OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення. Всі визнали себе військовополоненими.
17 квітня 2019 року суд продовжив арешт українцям до 24-26 липня.
10 травня у Міжнародному трибуналі з морського права відбулися слухання щодо незаконного затримання Росією 24 українських моряків.
Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українські військово-морські кораблі та відпустити 24 полонених моряків, проте у Росії відмовилися виконувати це рішення.
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