Парламентська асамблея ОБСЄ визнала захоплених українських моряків військовополоненими РФ

ОБСЄ визнала захоплених Росією у Чорному морі українських моряків військовополоненими.

Це рішення внесене до резолюції Парламентської асамблеї ОБСЄ, ухваленої на сесії у Люксембурзі та оприлюдненої на офіційному сайті.

"Парламентська асамблея ОБСЄ знову заявила про свою повну повагу суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, які охоплюють Крим, Севастополь і морські райони", – йдеться у документі.

Полонені моряки

У резолюції назвали захоплення моряків "неспровокованим актом збройної агресії". Парламентська асамблея закликала Росію надавати морякам необхідні медичні та юридичні консультації до моменту звільнення.

Також РФ закликали забезпечити свободу проходу через Азовське море і Керченську протоку українських кораблів.

Як писав OBOZREVATEL:

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