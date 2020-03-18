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18 березня • оновлено в 17:26
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Парламент запровадив карантин на боротьбу з корупцією – Томенко

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Лідер громадського руху "Рідна країна" Микола Томенко, коментуючи законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на виникнення і поширення коронавірусу заявив, що уряд запровадив карантин нібито на боротьбу з корупцією.

За його словами, як з'ясувалося, важливим інструментом боротьби з виникненням та поширенням коронавірусу в Україні стане перенесення або фактично відміна декларування доходів всіма чиновниками – від президента до голів ОТГ.

Так, Томенко особливу увагу приділив таким пунктам, за які проголосували депутати: "Декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подаються за минулий рік не до 1 квітня, а до 1 червня 2020 року", а також “Суб`єкти декларування, які в період до 1 червня 2020 року не мали можливості подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування…. від відповідальності за несвоєчасне подання такої декларації…”.

Микола Томенко

Микола Томенко

Новинарня

"Тепер я зрозумів, як вдалося Зеленському і К. за сприяння парламентської опозиції подолати хоча б тимчасово корупцію у владі", – зазначив Томенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Томенко зареєстрував петицію проти скасування доплат і надбавок педагогам, викладачам вищих навчальних закладів та стипендій студентам.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Микола Томенко
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Не совсем можно подтвердить слова Томенко. Например взялись наконец-то за наблюдательные советы. Только из-за этого Зе можно многое простить (но кроме продажи земли!). К сожалению на Обозе об этом ни слова https://strana.ua/news/255692-nardepy-predlahajut-zapretit-inostrantsam-vkhodit-v-nabsovety-hoskompanij.html
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