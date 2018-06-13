Парламент Нідерландів схвалив угоду про суд щодо MH17

Судовий процес у справі про катастрофу малазійського Boeing над Донбасом відбудеться в Нідерландах. Обвинувальні вироки можуть бути виконані в Україні.Нідерландські законодавці у вівторок, 12 червня, схвалили угоду, підписану між Нідерландами та Україною з метою полегшити можливе переслідування осіб, відповідальних за катастрофу малайзійського Boeing. Затверджений договір містить положення про те, що судовий процес відбудеться в нідерландському суді, швидше за все, в Гаазі.

Якщо будуть винесені обвинувальні вироки, вони можуть бути приведені у виконання на території України у випадку, якщо засуджених не видадуть Нідерландам. Схвалення угоди "є важливим кроком на шляху до пошуку істини і залученню підозрюваних до суду, тим самим задовольняючи вимоги родичів жертв", - заявив нідерландський міністр закордонних справ Стеф Блок.

Раніше, 6 червня, уряд Нідерландів заявив, що не вбачає відповідальності влади України за катастрофу малайзійського Boeing в 2014 році у небі над Донбасом. "На думку уряду, на сьогодні не існує юридично переконливих доказів того, що Україна діяла злочинно, коли не закрила свій повітряний простір", - йшлося в листі Стефа Блока депутатам нижньої палати нідерландського парламенту.

Ще раніше, у травні 2018 року, Нідерланди і Австралія поклали відповідальність за збиття літака на Росію.

На початку липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали двосторонню угоду про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних з катастрофою літака "Боїнг-777" на Донбасі в 2014 році. Вона дозволяє здійснювати судове переслідування винних за загибель всіх жертв з 17 країн світу.

17 липня 2014 року літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над контрольованим сепаратистами районом Донецької області. Всі 298 людей, які перебувати на борту літака, загинули. Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий ракетою серїі 9M38, завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. Кремлі заперечують причетність до авіакатастрофи.