Парламент Каталонії призупинив вибори очільника регіону

Вибори очільника Каталонії стали неможливими після рішення Верховного суду Іспанії взяти під варту кандидата Жорді Турулла, котрого напередодні було вирішено взяти під варту.Парламент Каталонії у суботу, 24 березня, призупинив вибори глави регіональної влади після арешту чергового кандидата на цю посаду Жорді Турулла. Про скасування голосування оголосив спікер каталонського парламенту Роже Торрент, повідомляє агенція dpa.

Згідно з рішенням Конституційного суду Іспанії, вибори не можуть відбуватися без особистої присутності в парламенті кандидата на посаду. "Я не заспокоюся, поки не побачу вас на свободі", - заявив під час засідання спікер парламенту, звертаючись до своїх затриманих напередодні колег.

Нагадаємо, напередодні Верховний суд Іспанії вирішив відкрити провадження через заклики до "повстання" проти 13 каталонських політиків, у тому числі Жорді Турулла. 51-річного політика та ще чотирьох його колег затримала поліція. Він буде утримуватися під вартою до суду, запланованого на жовтень, йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

Арешти політиків спровокували протести в Каталонії увечері 23 березня - на вулиці, зокрема в Барселоні, вийшли тисячі людей. Як зазначає агенція AP, унаслідок сутичок активістів з поліцією постраждали 35 осіб.

Низка безуспішних кандидатів

Турулл - уже третій кандидат на посаду очільника Каталонії. На початку березня від можливості обійняти цю посаду відмовився колишній лідер регіону Карлес Пучдемон, який виїхав до Бельгії, та проти кандидатури якого рішуче виступав Мадрид. Наступний кандидат Жорді Санчес 21 березня також зняв свою кандидатуру з виборів, оскільки перебуває під арештом.

Перше голосування за кандидатуру Жорді Турулла відбувалося у четвер, 22 березня. Але під час нього він не зміг здобути необхідної абсолютної більшості голосів, тому на суботу був запланований другий тур голосування.

Нагадаємо, на регіональних виборах у грудні минулого року політичні сили з сепаратистським спрямуванням здобули більшість. Утім, процес формування місцевого уряду ускладнений, оскільки чимало провідних політиків або перебувають за ґратами через проведення забороненого Мадридом референдуму щодо відокремлення Каталонії та проголошення незалежності, або виїхали за межі Іспанії, як наприклад, колишній регіональний лідер Карлес Пучдемон.