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В Україні пригрозили жорсткою відповіддю за паркан окупантів у Криму

3.1тЧитати матеріал російською

Росія буде притягнута до відповідальності за будівництво 60-кілометрового паркану на кордоні анексованого Криму з материковою Україною.

Про це заявив в ефірі ObozTV радник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Олександр Левченко. За його словами, Україну повинні підтримати країни-підписанти Будапештського меморандуму.

"Росія там може будувати і паркан, і якусь прибудову, можливо і свиноферму, якщо там територія не використовується, це така справа. Але зрозумілий меседж цього паркану – вони хочуть відгородитися, а що Крим – українська територія, їх взагалі не хвилює", – зазначив радник міністра.

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На його думку, питання паркану в Криму має бути винесене на засідання групи країн-підписантів Будапештського меморандуму.

"Усе це стосується теми Криму. Ця тема домінантна, важливіша, ніж тема щодо вирішення питання Донбасу, тому що Донбас – це наслідок Криму. Тому всі питання – Азов, Керченська протока, паркан тощо – це лягає на тему обговорення того, наскільки Росія дотримується положень Будапештського меморандуму. А найголовніше, яким чином інші країни-гаранти територіального суверенітету України допоможуть Україні відновити свій територіальний суверенітет – це ж питання із питань", – підкреслив він.

"Якби раніше діяв формат Будапештського меморандуму, ми б уже те, що сталося в Керченській протоці, одразу б давали на обговорення. Була б миттєва реакція і США, і Великобританії на агресивні дії Росії щодо наших кораблів. Але нічого, почнеться ця робота, можна відгороджуватися, але ми запевняємо російську сторону, що відгородитися не вдасться, відповідальність за спробу анексії залишається, світ за цим стежить", – зазначив Левченко.

Радник міністра провів паралелі між подіями в Україні і збройними конфліктами на Балканах:

"Агресор там певний час діяв із відчуттям уседозволеності. Але проходить певний час, і за свої вчинки треба відповідати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти похвалилися, що звели стіну на півночі півострова, оснастивши її сигналізаційними датчиками у районі Перекопського перешийка. Вони пояснили будівництво загороджувальних конструкцій "захистом від провокацій неадекватних радикалів".

Зі свого боку в Державній прикордонній службі України підтвердили появу паркану, зазначивши, що конструкція "сира".

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щобудня о 17:30 на ObozTV.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVанексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особа
Олександр Левченко
Місце
Україна
Теги
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осібНовини КримуБудапештський меморандумРосія
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Осталось свыней от Европы и Белоруссии отделить!
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Сидят на рыбалке Путин и Порошенко. Вдруг у Порошенко клюёт. Тянет он рыбу к берегу, Путин ему помог, в подсак зацeпил. Попалась золотая рыбка. И говорит она им, что есть у них 3 желания. Ну, Порошенко со свойственной хохлам жадностью заявляет, что 2 из 3 желаний его. Путин согласился. Порошенко загадывает: *1 желание*: чтоб на/в Украине ни одного русского не осталось... Исполнено! *2 желание*: чтобы вся граница в круговую высокой каменной стеной обнесена была, чтоб ни один москаляка в Незалежную не проник... Исполнено! Путин рыбку спрашивает: — Стена высокая, глухая? — Конечно. — Русских - ни одного? — Ни единого. — ЗАЛИВАЙ БЕТОНОМ НАХ*Й, до КРАЁВ!!!
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Семенич Сем
Семенич Сем
(((Людей Крыма хотят посадить в клетку , как зверей в зоопарке , это печально .
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