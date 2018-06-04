Париж: поліція розібрала табір мігрантів у центрі міста

Французька поліція активізує дії з ліквідації мігрантських поселень у Парижі. Мігрантів вивозять до помешкань за містом.Французька поліція вранці у понеділок, 4 червня, провела операцію з демонтажу імпровізованого наметового поселення мігрантів поблизу каналу Сен-Мартен у центрі Парижа. Близько п'яти сотень мігрантів - переважно з Афганістану та Судану - вивезли до помешкань під столицею. Там вони зможуть подати клопотання про надання притулку, повідомляє агенція новин AFP.
Ще близько 450 осіб вивезли з табору біля Порт-де-ля-Шапель на півночі міста. Заступник мера Парижа Ян Бросса раніше зазначав, що "переважна більшість" мігрантів з паризьких таборів зможе домогтися визнання права на притулок "в одній з європейських країн", цитує AP. Він додав, що інцидент минулого місяця - утоплення двох мігрантів - посилив тиск на МВС Франції щодо ліквідації таборів та переведення мігрантів у притулки.
За останні роки паризька поліція розібрала 36 таких "поселень", де загалом мешкали близько 28 тисяч мігрантів. Утім, притік нових шукачів кращої долі до французької столиці не вщухає.
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