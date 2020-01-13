Париж, Оман і концерти "Кварталу": скільки і як відпочивав Зеленський за пів року президентства

За інформацією ЗМІ, президент України Володимир Зеленський прилетів із Оману на розкішному приватному літаку в ніч на 9 січня. Все б нічого, але повертався він лише за добу після страшної трагедії з літаком в Ірані, де загинули 11 українців.

Це не перша відпустка Зеленського за пів року роботи. Він любить подорожувати й відвідувати концерти "Кварталу 95". Притому, що в країні складне економічне становище, а під боком все ще перебувають десятки тисяч терористів.

Скільки відпочивав Зеленський у країні в стані війни, де проводить відпустку його оточення та чому в європейських лідерів не прийнято розкошувати на всю губу – у матеріалі OBOZREVATEL.

Канікули в Парижі та "Ліга сміху"

Відпочивати потрібно всім, але якщо ти лідер 40-мільйонної держави з війною і економічними проблемами, то робити це потрібно з розумом і без пафосу. У разі Володимира Зеленського – з моменту офіційного вступу на посаду (20 травня 2019 року) він неодноразово намагався вирватися з робочої рутини кудись подалі від Банкової.

Ось список лише публічних відпусток Зе всього за пів року за кермом країни:

На початку липня під час державного візиту до Канади президент разом із дружиною Оленою та главою свого Офісу Андрієм Богданом рвонули подивитися на Ніагарський водоспад;

Андрій Богдан із подружжям Зеленських

Другий публічний відпочинок Зе був уже в Одесі. 14 липня Володимир Зеленський і члени його команди викупалися в Чорному морі перед візитом до Одеси. 27 липня Зеленський опублікував фото з главою Офісу президента Андрієм Богданом, на якому вони відпочивали на одному з одеських пляжів;

29 липня лідер країни з'явився на публіці разом зі своїм сином Кирилом на зйомках проєкту "Ліги сміху" – знову в Одесі. Тобто, як бачимо, відпочинок Зеленського на березі Чорного моря затягнувся на кілька днів;

Наступна мінівідпустка президента відбулася вже в Парижі в грудні, напередодні зустрічі з лідерами "нормандської четвірки". Виявилося, що делегація прилетіла в столицю Франції за день до самого візиту, хоча це офіційні перемовини, проживання й харчування оплачується за кошт бюджету. Водночас усі інші учасники заходу прилетіли й вилетіли фактично день у день;

Із зовсім недавнього – відпочинок у резиденції "Гута" в Івано-Франківській області 31 грудня. А вже першого дня 2020 року Зе помітили на курорті в Буковелі.

Зеленський відпочинку

Після відпочинку в Карпатах глава держави на 5 днів полетів до Оману. Після публікації ЗМІ фото з його відпочинку, ОП виправдав перебування там візитом на високому рівні. Водночас підкресливши, що поїздка хоч і державна, але чомусь оплачена Зеленським особисто зі своєї кишені. До речі, повертався Зе, за інформацією ЗМІ, на приватному літаку, вартість оренди якого складає щонайменше 65 тисяч доларів.

І це тільки більш-менш публічні заходи, про які загальновідомо. А якщо додати період виборчої кампанії, то варто пригадати поїздку Зеленського до Туреччини 26 квітня (за 5 днів після другого туру виборів). Ще раніше, 12 квітня, Зеленський відпочивав після зустрічі в Парижі з лідером Франції Еммануелем Макроном.

Олександр Данилюк, Руслан Рябошапка, Володимир Зеленський та Іван Баканов

Очевидно, Володимир Зеленський – людина не бідна й може собі дозволити відпочинок у будь-якій точці світу. У цьому немає проблеми. Але це потрібно робити так, щоб бути завжди в курсі подій, адекватно реагувати й ухвалювати рішення.

Глава держави не повинен навіть на день випадати з обойми та втрачати зв'язок із реальністю, як це трапилося під час поїздки в Оман. Після повернення з якої президент просто в авральному режимі, пізно вночі проводив нараду з топчиновниками і вже постфактум робив заяви щодо трагедії з катастрофою літака МАУ в Ірані.

Цікавий і той факт, що, по суті, першого тижня 2020 року Україну покинули багато політиків топрівня. Наприклад, 8 січня в Facebook з'явилося фото глави СБУ Івана Баканова, який відпочиває в Куршевелі. За інформацією OBOZREVATEL, глава ОП Андрій Богдан перші дні січня провів на острові Хайнань (Китай), не було в країні й першого помічника президента Сергія Шефіра.

Як відпочивають президенти в Європі

У цьому контексті цікаво спостерігати за вояжами перших осіб Європи. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відома насамперед як працелюбна й дуже стійка особистість. Перебуваючи біля керма країни 15 років, вона ніколи не дозволяла собі розкішної відпустки.

Як пише Germania.One, політикиня любить тихий і стандартний відпочинок. Влітку 2019 року Меркель разом із чоловіком Йоахімом Зауером вирушила в південно-тирольску долину Зельден (Австрія), де оселилася в номері вартістю всього 200 євро за ніч.

"Крім відпочинку в готелі, канцлерка з чоловіком ходять у гори пішохідною стежкою від підйомника Канцель до Дюссельдорфер Хютте на висоті 2300 метрів. Чисте повітря з температурою +7°C і мальовничі краєвиди дозволяють хоча б на якийсь час забути про урядові справи. Принаймі поки мобільний канцлерки не задзвонить. Адже навіть у відпустці Ангела Меркель завжди залишається в зоні досяжності й готовності до роботи", – підкреслили у виданні.

Меркель на відпочинку з чоловіком

Один із найвпливовіших людей світу – президент Франції Еммануель Макрон – також любить відпочивати. На відміну від багатьох лідерів, відпустка у нього фіксована.

Наприклад, влітку 2018 року він разом з дружиною Бріджит відпочивав у рідній Франції, в історичному форте Брегансон. Це одне з найулюбленіших місць президента. До речі, долетіти від резиденції до столиці можна всього за півтори години.

І це при тому, що Франція та Німеччина стабільні й сильні держави. Без глибоких економічних проблем або прямих військових загроз.

Як пише DW, в серпні 2018 року канцлер Австрії Себастьян Курц на тиждень поїхав до Хорватії. Він затятий любитель піших прогулянок. Після 7-денного відпочинку він знову повернувся до Австрії.

Курц на відпочинку DW

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