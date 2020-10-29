Парасюк – Зеленському через рішення КСУ: ви будете тікати й озиратися
Колишній народний депутат Володимир Парасюк заявив, що якщо президент України Володимир Зеленський не захистить закони після скандального рішення Конституційного Суду, цим займеться народ.
У своєму відеозверненні у Facebook Парасюк звернувся до Зеленського і українців. Він зазначив, що історія з рішенням Конституційного Суду може для президента "погано закінчитися".
"Днями Конституційний Суд України скасував деякі норми антикорупційного законодавства. Вони знищили електронне декларування та статтю про незаконне збагачення. Вони обмежили повноваження НАЗК і в принципі зруйнували все те, що відкривало людям очі на правду", – сказав Парасюк.
Він також розповів, як сформувався склад Конституційного Суду і закликав Зеленського захистити закони України.
"Володимире Олександровичу, якщо Ви тупите і забили на нашу країну і не збираєтеся захищати нашу Конституцію і наші закони, то цим займеться суспільство", – заявив екснардеп.
За його словами, ця історія може погано закінчитися для президента.
"Думаю, що вся ця історія для Вас дуже погано закінчиться. Ви будете бігти і озиратися, чи не біжить хто за Вами. У Вас ще є шанс щось змінити. Тому беріть і міняйте. Ще не стало пізно", – додав Парасюк .
Екснардеп також повідомив, що збирається 30 жовтня на акцію під КС, щоб "показати суддям, де їхнє місце", а також закликав українців приєднається до нього.
Як писав OBOZREVATEL:
Конституційний Суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК.
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