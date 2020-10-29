Парасюк – Зеленському через рішення КСУ: ви будете тікати і озиратися

Колишній народний депутат Володимир Парасюк заявив, що якщо президент України Володимир Зеленський не захистить закони після скандального рішення Конституційного суду, цим займеться народ.

У своєму відеозверненні в Facebook Парасюк звернувся до Зеленського і українців. Він зазначив, що історія з рішенням Конституційного суду може для президента "погано закінчиться".

"Днями Конституційний суд України скасував деякі норми антикорупційного законодавства. Вони знищили електронне декларування та статтю про незаконне збагачення. Вони обмежили повноваження НАЗК і в принципі зруйнували все те, що відкривало людям очі на правду", – сказав Парасюк.

Він також розповів, як сформувався склад Конституційного суду і закликав Зеленського захистити закони України.

"Володимире Олександровичу, якщо Ви тупите і забили на нашу країну і не збираєтеся захищати нашу Конституцію і наші закони, то цим займеться суспільство", – заявив екснардеп.

За його словами, ця історія може погано закінчиться для президента.

"Думаю, що вся ця історія для Вас дуже погано закінчиться. Ви будете бігти і озиратися, чи не біжить хто за Вами. У Вас ще є шанс щось змінити. Тому беріть і міняйте. Ще не стало пізно", – додав Парасюк .

Екснардеп також повідомив, що збирається 30 жовтня на акцію під КС, щоб "показати суддям, де їхнє місце", а також закликав українців приєднається до нього.

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