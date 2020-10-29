Парасюк – Зеленському через рішення КСУ: ви будете тікати і озиратися

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
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  • Парасюк попередив Зеленського, що історія з КС може погано закінчитися

  • За його словами, у президента ще є шанс щось змінити

Парасюк звернувся до Зеленського через рішення КС

Колишній народний депутат Володимир Парасюк заявив, що якщо президент України Володимир Зеленський не захистить закони після скандального рішення Конституційного суду, цим займеться народ.

У своєму відеозверненні в Facebook Парасюк звернувся до Зеленського і українців. Він зазначив, що історія з рішенням Конституційного суду може для президента "погано закінчиться".

"Днями Конституційний суд України скасував деякі норми антикорупційного законодавства. Вони знищили електронне декларування та статтю про незаконне збагачення. Вони обмежили повноваження НАЗК і в принципі зруйнували все те, що відкривало людям очі на правду", – сказав Парасюк.

Він також розповів, як сформувався склад Конституційного суду і закликав Зеленського захистити закони України.

"Володимире Олександровичу, якщо Ви тупите і забили на нашу країну і не збираєтеся захищати нашу Конституцію і наші закони, то цим займеться суспільство", – заявив екснардеп.

За його словами, ця історія може погано закінчиться для президента.

"Думаю, що вся ця історія для Вас дуже погано закінчиться. Ви будете бігти і озиратися, чи не біжить хто за Вами. У Вас ще є шанс щось змінити. Тому беріть і міняйте. Ще не стало пізно", – додав Парасюк .

Екснардеп також повідомив, що збирається 30 жовтня на акцію під КС, щоб "показати суддям, де їхнє місце", а також закликав українців приєднається до нього.

Як писав OBOZREVATEL:

УкраїнаКонституційний суд УкраїниВолодимир Парасюк