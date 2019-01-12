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''Паралізований Радбез!'' Україна висунула різкі вимоги ООН через Росію

5.2тЧитати матеріал російською

Україна виступає за поетапне скасування права вето в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Таку заяву зробив голова Постійного представництва України в ООН Володимир Єльченко в своїй статті для видання "Дзеркало тижня".

Він підкреслює, що таке рішення дуже важливе в умовах агресії Росії, яка є одним з постійних членів Радбезу.

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"Через зловживання РФ правом вето Рада - то при розгляді російсько-українського конфлікту і ситуації навколо збиття малайзійського літака МН17, то в питанні Солсбері і ситуації в Сирії - виявляється паралізованою", - пише Єльченко.

"Переконані, що постійний член Ради Безпеки, коли він є стороною конфлікту, який розглядається Радою, повинен бути обмеженим у можливості застосування права вето з питання, у якому він - зацікавлена сторона", - пояснив постпред.

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Єльченко наголосив, що Україна входить до числа країн-підписантів декларації на підтримку ініціативи про добровільне зобов'язання представників "постійної п'ятірки" Радбезу про відмову від використання права вето у випадках масових злодіянь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єльченко заявив, що не впевнений у тому, що російська сторона буде вести переговори з Україною щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі до президентських виборів в 2019 році.

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Проценко Володимир
Проценко Володимир
А вот интересно,кто козломордых назначил правоприемником СССР? Был какой-то съезд 15 республик на котором козломордых утвердили правоприемлицой,или как обычно козломордые сами себя на это место назначили!?
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Shukaev Vladimir
Shukaev Vladimir
Проценко Володимир, Ну понятно, лица с фамилиями на "енко" интелектом не блещут. Дурачок, по гугли и да будут тебе новости
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
и как велика резкость?
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Shukaev Vladimir
Shukaev Vladimir
К настоящему времени представитель шумеров в ООн и сама саложория уже послана в пешее эротическое путешествие,в йух.
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