''Паралізований Радбез!'' Україна висунула різкі вимоги ООН через Росію

Україна виступає за поетапне скасування права вето в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Таку заяву зробив голова Постійного представництва України в ООН Володимир Єльченко в своїй статті для видання "Дзеркало тижня".

Він підкреслює, що таке рішення дуже важливе в умовах агресії Росії, яка є одним з постійних членів Радбезу.

"Через зловживання РФ правом вето Рада - то при розгляді російсько-українського конфлікту і ситуації навколо збиття малайзійського літака МН17, то в питанні Солсбері і ситуації в Сирії - виявляється паралізованою", - пише Єльченко.

"Переконані, що постійний член Ради Безпеки, коли він є стороною конфлікту, який розглядається Радою, повинен бути обмеженим у можливості застосування права вето з питання, у якому він - зацікавлена сторона", - пояснив постпред.

Єльченко наголосив, що Україна входить до числа країн-підписантів декларації на підтримку ініціативи про добровільне зобов'язання представників "постійної п'ятірки" Радбезу про відмову від використання права вето у випадках масових злодіянь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єльченко заявив, що не впевнений у тому, що російська сторона буде вести переговори з Україною щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі до президентських виборів в 2019 році.

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