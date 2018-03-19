Паралімпійці України: в чому таємниця їхнього успіху? (відео)

Збірна українських паралімпійців стала шостою у медальному заліку на Паралімпіаді-2018. Чим пояснюється такий успіх українських спортсменів, DW намагалася з'ясувати на тренувальній базі паралімпійців на Львівщині.Двадцять дві медалі - 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових - здобули українські спортсмени на дванадцятих зимових Паралімпійських іграх. У "Західному реабілітаційно-спортивному центрі" НКСІУ на Львівщині радіють кожній перемозі. Адже знають, що за нею стоїть не лише робота над тілом, а й над духом та вірою в себе.