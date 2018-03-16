Паралімпіада-2018: Україна взяла шосте "золото"

Україна - четверта у неформальному заліку. Попереду - США, російські паралімпійці та ФРН. На змаганнях з біатлонних перегонів ледь не утворився "український п'єдестал".Біатлоніст Віталій Лук'яненко у п'ятницю, 16 березня, завоював для національної збірної України шосту золоту медаль на Паралімпіаді-2018 у Пхьончхані (Південна Корея). Він переміг у біатлонних перегонах на 15 кілометрів. Для спортсмена це вже 11-а медаль з Паралімпійських ігор. Він виступав з гайдом Іваном Марчишаком. Президент України Петро Порошенко вже привітав переможця на своїй сторінці у Twitter.

Порошенко також привітав Олександра Казіка й Оксану Шишкову із завоюванням срібних медалей. "Ми були близькі до українського п’єдесталу: 2 четверті місця з однаковим часом у Ковалевського Анатолія (гайд Мукшин Олександр) та Уткіна Юрія (гайд Перехода Руслан)", - написав Національний паралімпійський комітет України у Facebook. На сьогодні у неформальному заліку Україна посідає четверте місце в загальному медальному заліку з 19 нагородами: 6 золотими, 6 срібними і 7 бронзовими.

Німецькі біатлоністи Андреа Ескау (Andrea Eskau) та Мартін Фляйґ (Martin Fleig) цього ж дня теж взяли "золото". 46-річна Ескау перемогла у жіночих перегонах "сидячи" на дистанції 12,5 кілометра. 28-річний Фляйґ першим з чоловіків взяв німецьке "золото" на Паралімпіаді-2018 у категорії "сидячи" на дистанції 15 кілометрів. У неофіційному рейтингу німці на сходинку вище за українців. Лідери - США із 23 медалями (8 золотих) та паралімпійці з Росії з 17 медалями (6 золотих).