Папа Римський і світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності

З 29-ю річницею незалежності України вже привітали президенти США, Франції, Німеччини, Швейцарії, Польщі, а також Папа Римський, королева Єлизавета II та інші світові лідери.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України, президент США Дональд Трамп у своєму привітанні наголосив на важливості мирних ініціатив керівництва держави та протистоянні пандемії COVID-19.

"Я пишаюся, що США надали понад 41 мільйон доларів допомоги Україні в боротьбі з вірусом і його економічним впливом. Цей День Незалежності також є важливим святкуванням, оскільки Україна сміливо продовжує протистояти російській агресії. Я аплодую вашим зусиллям щодо мирного припинення конфлікту, ініційованого Росією на сході України", – підкреслив Трамп.

Він додав, що США продовжують неухильно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України до повернення контролю над усією її територією, включно з Кримом.

"Вільна і незалежна Україна рухається вперед завдяки своїй квітучій демократії. США наполегливо підтримують реформи в Україні, ми підтримуємо всіх українців – як в уряді, бізнесі, так і в громадянському суспільстві, – чиї зусилля сприяють верховенству закону, економічному зростанню, залучають іноземні інвестиції і прискорюють євроатлантичну інтеграцію України", – зазначив президент США.

Лідер Франції Еммануель Макрон у своєму привітанні побажав українському народу процвітання і миру. Він також відзначив дії Володимира Зеленського для досягнення відчутного прогресу у відновленні миру на Донбасі.

"Ця рішуча позиція, відкривши шлях до проведення саміту в Парижі в грудні минулого року, дозволила провести ряд звільнень полонених, пов'язаних з конфліктом, а також останнім часом вжити заходів щодо посилення режиму припинення вогню", – підкреслив Макрон.

Він запевнив, що Франція разом з Німеччиною і надалі буде залишатися поруч з Україною в пошуках стабільного політичного вирішення конфлікту на сході країни, а також відстоювати суверенітет України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

"У продовження наших останніх переговорів хотів би побажати подальшого розвитку наших двосторонніх відносин і зміцнення зв'язків дружби і довіри між нашими країнами", – сказано в листі президента Франції.

Лідер Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр привітав громадян України з Днем Незалежності від імені німецького народу.

"Німеччина і надалі буде дієво і солідарно стояти пліч-о-пліч з Україною в справі збереження її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, невтомно виступати за припинення насильства і страждань українців, що живуть на сході країни. В День Незалежності України я хочу підкреслити: Крим залишається частиною України", – йдеться в привітанні.

Папа Франциск з нагоди Дня Незалежності передав президенту України і всім українським громадянам побажання миру і процвітання.

"У цей час, коли ви святкуєте День Незалежності країни в умовах епідемічного кризи, викликаного пандемією COVID-19, я запевняю вас і ваших громадян в моїй молитві і близькості, щоб в дусі єднання, солідарності і діалогу ви будували стабільну і єдину державу. Так, щоб кожен українець міг жити в мирі, благополуччі, безпеці і братерстві. Нехай Господь благословить вас і всіх жителів вашої країни", – сказано в листі понтифіка.

Президент Швейцарії Симонетта Соммаруга, яка в цьому році відвідала з Зеленським Донбас, також передала найкращі побажання до Дня Незалежності.

"Хороші довірчі відносини між нашими двома країнами дозволяють нам разом вирішувати великі глобальні проблеми. У мене все ще є дуже хороші спогади про недавній візит до вашої країни, і я дуже сподіваюся співпрацювати з вами для вирішення згаданих проблем. Бажаю вам і народу України щастя, процвітання і всіляких успіхів у майбутньому", – написала Соммаруга.

"З великою радістю посилаю Вашій Високоповажності свої теплі вітання з нагоди вашого національного свята, разом з найкращими побажаннями народу України в цей важкий час", – йдеться в привітанні королеви Великобританії Єлизавети II.

Президент Польщі Анджей Дуда в річницю проголошення незалежності України побажав главі Української держави єдності і миру.

Дуда висловив радість з приводу того, що двосторонні відносини між Польщею та Україною розвиваються дружньо, гармонійно і стабільно, і роль України як близької і важливої держави-партнера Польщі стає дедалі більше.

"Ми цінуємо наш діалог як щодо двосторонніх, так і регіональних питань. Польща незмінно підтримує суверенітет і цілісність України і залишається прихильником її інтересів в Євросоюзі і НАТО", – зазначив президент Польщі.

Президент Угорщини Янош Адер в своєму привітанні зазначив, що Угорщина однією з перших визнала незалежність України і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Української держави в контексті спільних європейських цінностей.

"Переконаний, що добросусідським відносинам і тісній співпраці між Угорщиною і Україною немає альтернативи. З радістю констатую, що в цьому році нарешті відбулося зближення в наших відносинах. Перед нами ще багато завдань, але я впевнений в тому, що шляхом взаємної поваги і добрих намірів ми зможемо знайти рішення в ще відкритих питаннях", – сказано в привітанні Адера.

Президент Словаччини Зузана Чапутова направила президенту України відеозвернення з привітаннями з нагоди Дня Незалежності, в якому побажала українському народу сили і рішучості.

Король Саудівської Аравії Салман бін Абдул-Азіз Аль Сауд з нагоди святкування річниці Дня Незалежності України направив Зеленському лист з щирими побажаннями міцного здоров'я та щастя, а уряду і дружньому українському народові – стійкого прогресу і процвітання.

Також з нагоди національного свята Україну привітали президент Італії Серджо Маттарелла, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, президент Перу Мартін Віскарра Корнехо і багато інших світових лідерів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав кілька цікавих фактів про День Незалежності, а також про головні традиції свята.