Ухвалення в Україні закону про референдум дозволить владі отримувати необхідний результат, маніпулюючи формулюванням питань.

Таку думку в інтерв'ю Укрінформу висловив відомий соціолог, гендиректор Київського міжнародного інституту соціології та професор Києво-Могилянської академії Володимир Паніотто. За його словами, "це дуже небезпечна річ".

"Коли в законі немає процедури формулювання питання, то влада має можливість, маніпулюючи формулюванням питання, отримати на референдумі той результат, який їй вигідно.

Є ще одна проблема з референдумом – не все можна виносити на нього. Я залишаюся прихильником думки, що слід виносити на референдум таке питання, яке люди добре розуміють, у них є інформація з цього питання, і це те, що їх стосується", – вважає Паніотто.

Він додав, що значна частина людей під час опитування боїться зізнатися, що чогось не знає, і в таких випадках зазвичай має схильність говорити "так".

Володимир Паніотто (джерело фото - ukrinform.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 червня у Верховній Раді в першому читанні прийняли законопроект "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". "За" проголосували 252 народних депутатів.