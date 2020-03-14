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14 березня • оновлено в 07:38
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Марина Данилюк-Ярмолаєва
Марина Данилюк-Ярмолаєва
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Пане Зеленський, включіть мозок!

2.4т

Єрмак може бути скільки завгодно улюбленим продюсером коміка Зеленського.

Однак громадяни України не уповноважували аж ніяк ніякого Єрмака підписувати жодні плани по ін’єкції ОРДЛО хоч чучелом, хоч тушкою в тіло держави. Власне тому сивохи і їх новоспечені друзі серед ватанів із мікрофонами — зараз розпустили хвости павичами.

Іще одне. По ходу Володимир Олександрович не читає свіжих соціологій — 73% там уже і в помині немає. Просто видатний продюсер сучасності з мовчазної згоди видатного лідера сучасності вирішили влаштувати бліцкриг. По домовленостям із РФ — на барних стійках в Омані і в утаємничених генделях.

Щоби поки на касах супермаркету люди чубилися за гречку, на гречку стала вся країна.

Дивно, що після таких діянь ці самі дві персони думають знову повернутися в комедійний бізнес і смішити всю країну. Поки шото не смішно...

Вангую, що скоро почне колотися монобільшість — бо не усі згодні на висери Єрмака. І банально — хочуть жити. Спасибі представникам СН — Черневу, Красносільській, Гео Леросу та Потураєву, Гуріну, Безгіну, Мотовиловцю, Шуляк за позицію.

PS. Станом на 18.23 близько 20-ти.

Пане Зеленський, включіть мозок і засуньте Єрмака в кладовку.

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Автор
Марина Данилюк-Ярмолаєва Марина Данилюк-Ярмолаєва
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі війна
Особи
Володимир Зеленський Андрій Єрмак
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР ДНР Новини Росії Донбас Новини Донбасу
Джерело
Джерело: Facebook Марини Данилюк
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