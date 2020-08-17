Пане Лукашенко, настав час іти, йдіть! – Гройсман

Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав Олександра Лукашенка, який перебував на посту президента Білорусі 5 термінів підряд, залишити свою посаду.

Відповідний пост він опублікував у своєму Facebook на тлі мітингів, які відбувалися в країні останнім часом.

"Протести білорусів довели: краще піти на 5 років раніше, ніж на 5 хвилин пізніше.

Пане Лукашенко, настав час йти. Йдіть!" – написав Гройсман.

Експрем'єр України закликав Лукашенка залишити посаду. Facebook Володимира Гройсмана

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруси криками "Йди!" і "Геть!" змусили Олександра Лукашенка поспішно завершити одну з поїздок на місцеві підприємства.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів не тільки громадськістю, а й спостерігачами на виборах, які пройшли 9 серпня.

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