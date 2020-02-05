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7 лютого • оновлено в 09:16
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Пам'ятник Жукову не зносити? В'ятрович відповів Кравчуку

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Народний депутат України від партії "Європейська солідарність", екс-глава Інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович заявив, що немає ніяких підстав переглядати і вносити корективи в закон про декомунізацію.

Зокрема, не слід робити виняток для пам'ятників маршалу Жукову, які підлягають демонтажу. Про це він сказав OBOZREVATEL, коментуючи заяву першого президента України Леоніда Кравчука.

"Мені дивно чути від такого досвідченого політика про те, що закон не подобається всім українцям. Немає такого закону, який би подобався всім українцям, всім американцям, всім німцям і так далі. Це доля будь-якого закону, який має певну підтримку і певну непідтримку в суспільстві", – зауважив історик.

Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович

В'ятрович нагадав про те, що закон про декомунізацію "був ухвалений абсолютною більшістю Верховної Ради". "Соціологічні дослідження 2016-2017 років показали, що більшість громадян підтримує декомунізацію".

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Виходячи з цього, історик назвав недоречними дискусії про те, що було зроблено раніше. "Так, залишилися окремі пам'ятники, які повинні були бути демонтовані, або окремі топоніми, які повинні були бути перейменовані. Тому не можна сказати, що декомунізація виконана в повній мірі. Але я переконаний, що це має бути зроблено, а не починати якусь нову дискусію про необхідність чи не необхідність декомунізації в Україні", – резюмував В'ятрович.

"Пам'ятники Жукову підпадають під дію закону про декомунізацію і повинні бути демонтовані. Ті з них, які представляють певну історичну цінність, можуть бути збережені для демонстрації в музеях", – уточнив він.

Як писав OBOZREVATEL, в ефірі російської пропагандистської програми "60 хвилин" під час обговорення демонтажу останнього барельєфа маршалу Жукову в Одесі перший президент України Леонід Кравчук заявив, що "не всі люди в Україні так ставляться до того, то відбувається з символами СРСР". Він також сказав, що "було б непогано внести в цей закон певні корективи".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
російська пропаганда Декомунізація в Україні Ексклюзив
Особи
Володимир В'ятрович Леонід Кравчук
Місце
Україна
Теги
екскурсія Декомунізация Історія
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Комуняку кравчука маємо слухати?
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Velgach Joze
Velgach Joze
На момент ликвидации Союза в Украине численность Граждан составляла 52.5 млн.человек, в настоящее время в 2020 году около 30 млн. чел.,власти под внешним управлением чтобы скрыть геноцид умышленно не проводят перепись населения скрывая что от отличного уровня жизни 22,5 украинцев куда то пропали.Пусть Кравчук и Ветрович расскажут куда пропали люди, заводы и фабрики,рынки сбыта, рабочие места, космические технологии и так далее.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Velgach Joze, как перестали кормить москалей, так и стали вымирать...
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Федераст Пукинец
Федераст Пукинец
Кравчука - на рыбалку, жукова падлу - снести)))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Федераст Пукинец, а тебе уши отрезать для начала...
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