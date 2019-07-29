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"Пам'ятають режим Януковича": посол розповів, чим Зеленський розлютив США

8.1т Читати матеріал російською

США з настороженістю ставляться до ініціативи президента України Володимира Зеленського про люстрацію політичних еліт.

Таку заяву в інтерв'ю Укрінформу зробив Валерій Чалий, якого раніше Зеленський звільнив з посади посла України в Штатах.

"Тут добре пам'ятають авторитарний режим Януковича і дуже насторожено сприймають безпідставні атаки на тих, хто зупинив агресію Росії і, по суті, зберіг цілісність України у важкі часи", – заявив Чалий.

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За його словами, зараз в США звертають увагу не тільки на форму, а й підходи нової української влади.

"Якщо до форми є великий інтерес в США, то до деяких конкретних кроків з'явилося неоднозначне ставлення і певна обережність в оцінках", - додав він.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський провів телефонну розмову з лідером США. Також з'явилася інформація, що український президент може провести зустріч з Трампом вже в кінці літа.

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Особи
Володимир Зеленський Валерій Чалий
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Отняли от кормушки теперь воет.
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Остановил Россию, восстановил целостность? Это он про, что вообще?
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