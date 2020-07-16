Палиця різко розгромив владу Зеленського за невиконання обіцянок

Народний депутат від фракції "За майбутнє" Ігор Палиця розкритикував президента Володимира Зеленського та "Слугу народу" за невиконання обіцянок.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" він дорікнув чинній владі тим, що вона нібито безвідповідально поставилася до передвиборчої програми. Водночас він звертався до лідера партії "Слуги народу" Олександра Корнієнка.

"Для вас програма – це фейкова грамота. Ви на ній виїхали, вас обрали, ви рік проіснували, рейтинг упав. Тепер ви думаєте, що людям засунути перед виборами ще, яку ще казку розповісти, щоб вас вибрали ще", – заявив Палиця.

"У мене немає претензій, ви не грабуєте країну. Ви не знаєте, що робити з нею. Попередня влада знала, вона грабувала. А ви не знаєте, що робити з цією країною. Ні посторожити, ні вкрасти. Ось така ваша влада за рік", – сказав нардеп, додавши, що "від цього людям не легше, вони ледь виживають".

Палиця і Корнієнко

Як писав OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що рейтинги "Слуги народу" знижуються через інциденти з нардепами і реформами, які впроваджуються.