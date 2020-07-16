МоваЯзык

Топтеми:

Палиця різко розгромив владу Зеленського за невиконання обіцянок

Кирило Лютий
Політика
2,4 т.
Палиця різко розгромив владу Зеленського за невиконання обіцянок

Народний депутат від фракції "За майбутнє" Ігор Палиця розкритикував президента Володимира Зеленського та "Слугу народу" за невиконання обіцянок.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" він дорікнув чинній владі тим, що вона нібито безвідповідально поставилася до передвиборчої програми. Водночас він звертався до лідера партії "Слуги народу" Олександра Корнієнка.

"Для вас програма – це фейкова грамота. Ви на ній виїхали, вас обрали, ви рік проіснували, рейтинг упав. Тепер ви думаєте, що людям засунути перед виборами ще, яку ще казку розповісти, щоб вас вибрали ще", – заявив Палиця.

"У мене немає претензій, ви не грабуєте країну. Ви не знаєте, що робити з нею. Попередня влада знала, вона грабувала. А ви не знаєте, що робити з цією країною. Ні посторожити, ні вкрасти. Ось така ваша влада за рік", – сказав нардеп, додавши, що "від цього людям не легше, вони ледь виживають".

Палиця і Корнієнко

Палиця і Корнієнко

Як писав OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що рейтинги "Слуги народу" знижуються через інциденти з нардепами і реформами, які впроваджуються.

УкраїнаПартія Слуга народуВолодимир ЗеленськийІгор Палиця
Поділитися в Facebook
  2. Політика