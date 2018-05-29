Палестинці випустили по Ізраїлю десятки мінометних снарядів

Палестинські радикальні угрупування випустили в бік Ізраїлю 27 мінометних снарядів. Про жертви не повідомляється.Ізраїльська армія повідомила, що у вівторок, 29 травня, радикальні угрупування з Сектора Гази запустили по південних регіонах Ізраїлю щонайменше 27 мінометних снарядів, передає агенція dpa. Більшість із них були перехоплені системою ППО "Залізний купол", зазначили ізраїльські військові.

За даними ізраїльських ЗМІ, декілька снарядів впали на територію Ізраїлю. Також повідомляється, що один з них розірвався біля дитячого садка незадовго до його відкриття. Про постраждалих інформація поки що не надходила.

У кількох ізраїльських містечках на кордоні з палестинською територією вранці спрацювали попереджувальні сирени. Це був перший випадок запуску мінометних снарядів у бік Ізраїлю від початку сутичок між ізраїльтянами та палестинцями наприкінці березня. Ізраїльські ЗМІ повідомили, що відповідальним за атаку є палестинське угруповання "Ісламський джихад". 27 травня через атаку ізраїльської армії на півдні Сектора Гази загинули троє членів угрупування.

Напруженість між палестинцями та ізраїльтянами помітно зросла останнім часом через регулярні масові протести на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем. Палестинці вимагають повернути їм території, втрачені внаслідок створення держави Ізраїль.

Конфлікт загострився 14 травня, у день відкриття посольства США у Єрусалимі, коли у сутичках на кордоні Сектору Гази та Ізраїлю загинуло понад 60 палестинців, по яких відкрили вогонь солдати ізраїльської армії. Загалом у сутичках, які тривають в Газі з 30 березня, загинули вже понад 120 людей.