Палестинець убив двох ізраїльських солдатів на Західному березі Йордану

Колишній ув'язнений здійснив наїзд автомобілем на групу ізраїльських військових на Західному березі Йордану, внаслідо чого двоє з них загинули.Палестинець на автомобілі в'їхав у групу ізраїльських солдатів на Західному березі Йордану. Внаслідок атаки, що сталася у п'ятницю, 16 березня, двоє солдатів загинули, ще двоє дістали ушкоджень. Про це повідомляють в армії Ізраїлю, називаючи інцидент, що стався поблизу поселення Мево Дотан, "терористичною атакою". Нападник також дістав поранень і був госпіталізований. Ізраїльський телеканал "Канал 10" повідомив, що палестинець в'їхав на білій машині у військових, коли ті висадилися з джипа і йшли до блокпосту.

Одна з ізраїльських спецслужб повідомляє, що нападник відсидів у в'язниці і вийшов на волю минулого року. Генерал-майор Йоав Мордехай наказав у відповідь на атаку скасувати дозволи на роботу в Ізраїлі "для всієї сім'ї нападника".

Інцидент стався під час протестів палестинців на Західному березі Йордану та Секторі Гази з нагоди ста днів з моменту визнання президентом США Дональдом Трампом Єрусалима столицею Ізраїлю. Внаслідок сутичок з ізраїльською поліцією під час протестів десятки палестинців дістали поранень легкої або середньої тяжкості.