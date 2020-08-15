Пальчевський заявив про всеукраїнські амбіції своєї політсили

Obozrevatel Політика 19:27, 15.08.2020

Громадський діяч і підприємець Андрій Пальчевський заявив про загальнонаціональний масштаб своєї політичної сили "Перемога Пальчевського", додавши, що вона має активну підтримку людей по всій Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Наш рух "Перемога Пальчевського" пов'язаний з перемогою в масштабах всієї України. Це всеукраїнський політичний рух, який дуже непогано набирає підтримку людей", -– зазначив Пальчевський.

Він також закликав українців до об'єднання в лавах політичної сили "Перемога Пальчевського" по всій країні для роботи над її розвитком.

"Люди, які підтримують ідею про те, що нам необхідно сконцентруватися навколо вічних цінностей, примирити Схід і Захід країни, припинити ділити нас за мовою, за поглядами, за етносом і рухатися вперед, а не згадувати бджіл і глечики позаминулого століття, а в цей час красти в доларах і носити вишиванку, всім хлопцям сюди по всій Україні", - заявив Пальчевський.

Нагадаємо, 1 липня була зареєстрована політична сила "Перемога Пальчевського", лідером якої є Андрій Пальчевський.

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