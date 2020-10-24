Пальчевський закликав усі політичні партії до чесних виборів

Лідер політичної партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський звернувся до політичних сил із закликом провести чесні місцеві вибори в Україні. Його заяву цитує пресслужба партії.

"Я звертаюся до усіх політичних сил та кандидатів, які беруть участь у цих виборах. Закликаю усіх вас провести чесні та демократичні вибори, без маніпуляцій та втручань у священне право громадян на голосування", – сказав він.

Андрій Пальчевський відзначив, що за час передвиборчої кампанії всі учасники перегонів мали можливість сказати своє слово українському народу.

"Нехай же завтра цей народ скаже вам своє слово у відповідь. Майте мужність та сміливість почути його таким, яким воно є", – зауважив він.

За словами лідера, протягом багатьох років в Україні нещадно грабувалося народне багатство.

"Але у нас, громадян, залишилося право голосу. Не дамо вкрасти його", – звернувся він до українців.

Андрій Пальчевський повідомив, що його партія пильно слідкуватиме за дотриманням під час проведення виборів усіх норм законодавства.

"Всі випадки порушень, які ми зафіксуємо, будуть передаватися до правоохоронних органів та судів. Підкуп виборців, маніпуляції з бюлетенями або підрахунком голосів – не пройдуть! Якщо вам буде відомо про такі випадки або про те, що будь-який штаб чи кандидат готує протизаконні дії, одразу ж повідомляйте штаби нашої партії, що працюють по всіх країні", – закликав він співгромадян.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Пальчевський відреагував на чутки про російське громадянство і показав паспорт.