Пальчевський: "Всіх, хто любить Україну – вітаю з Днем Незалежності"

Андрій Пальческій привітав українців з Днем Незалежності. Він також різко розкритикував псевдопатріотів-політиків, які на словах зізнаються в любові до України, а на ділі – знищують її. Про це йдеться у відеозверненні, яке Пальчевський опублікував на своїй сторінці в Фейсбук.

"Всіх, хто любить Україну – вітаю з Днем Незалежності. 29 років мало для людини, але багато для країни. Ми навчилися вибирати. Ми навчилися відстоювати свої інтереси. Нам потрібно навчиться об'єднуватися і перемагати! Ось цього і я хотів би побажати", - сказав Пальчевський.

Бізнесмен не обійшов увагою українських політиків.

"Хотілося б звернутися до тих патріотів-самозванців, які розповідають нам, як вони люблять Україну, а самі віддали Крим, торгували з агресором і прекрасно себе зараз почувають. Є надія на наш народ. Ми навчилися вибирати", - підкреслив він.

Раніше Пальчевський заявляв, що вирішив пожити в 10 районах столиці, щоб детальніше ознайомитися з проблемами українців. Політик у рамках своєї ініціативи вже побував в Деснянському та Дарницькому районах.