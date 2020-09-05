Бізнесмен, лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський виступив проти капітуляції України.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, яке опубліковане на його сторінці в Facebook. За словами політика, у нього строго проукраїнська позиція в питанні відносин з Росією.

"Позиція строго проукраїнська. Ми за добросусідство з усіма, але за умови виконання тих угод, які ні в якому разі не будуть обмежувати права України і українців на рідні землі", – заявив він.

Також лідер партії "Перемога Пальчевського" закцентував увагу на тому, що мир на Донбасі повинен бути досягнутий на українських умовах.

"Без здачі і капітулянтства. До речі, ви звернули увагу, що традиційно російськомовні області вимагають від Банкової, щоб дотримувалися інтереси українців в першу чергу. Мир-миром, але інтересів своєї землі ми не віддамо", – підкреслив Пальчевський.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 липня була зареєстрована політична сила "Перемога Пальчевський", лідером якої є Андрій Пальчевський. Раніше він заявляв, що вирішив пожити в 10 районах столиці, щоб детальніше ознайомитися з проблемами українців. Популярний політик в рамках своєї ініціативи вже пожив в Деснянському та Дарницькому районах.