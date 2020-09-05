МоваЯзык

Топтеми:

Пальчевський виступив проти капітуляції України

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Політика
705
Пальчевський виступив проти капітуляції України

Бізнесмен Андрій Пальчевський. Кіеввласть

Бізнесмен, лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський виступив проти капітуляції України.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, яке опубліковане на його сторінці в Facebook. За словами політика, у нього строго проукраїнська позиція в питанні відносин з Росією.

"Позиція строго проукраїнська. Ми за добросусідство з усіма, але за умови виконання тих угод, які ні в якому разі не будуть обмежувати права України і українців на рідні землі", – заявив він.

Також лідер партії "Перемога Пальчевського" закцентував увагу на тому, що мир на Донбасі повинен бути досягнутий на українських умовах.

"Без здачі і капітулянтства. До речі, ви звернули увагу, що традиційно російськомовні області вимагають від Банкової, щоб дотримувалися інтереси українців в першу чергу. Мир-миром, але інтересів своєї землі ми не віддамо", – підкреслив Пальчевський.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 липня була зареєстрована політична сила "Перемога Пальчевський", лідером якої є Андрій Пальчевський. Раніше він заявляв, що вирішив пожити в 10 районах столиці, щоб детальніше ознайомитися з проблемами українців. Популярний політик в рамках своєї ініціативи вже пожив в Деснянському та Дарницькому районах.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

УкраїнаРосійсько-український конфліктВійна на ДонбасіАндрій Пальчевський
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook
  2. Політика