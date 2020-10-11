Пальчевський "відриває" голоси у "Слуги народу", – Таран

Таку думку політичний експерт висловив в ефірі телеканалу "Прямий" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Два тижні до кінця виборчої кампанії до місцевих рад. Зараз відбувається дуже жорстка боротьба за виборців, які вагаються. Вони відриваються від електорального ядра "Слуги народу" і можуть перекотитися в інше. Ми зараз бачимо, що від "слуг" відривають ті, хто грають на їхньому електоральному полі. Це "Перемога Пальчевського", "За майбутнє" та ОПЗЖ", – вважає він.

Також Віктор Таран розповів, чому частина кандидатів гратиме на пониження явки виборців на дільниці.

"Чинні мери мають сильну позицію у своїх містах. Вони на місцях розібрали партійні франшизи. І виходить так, що ці мери тягнуть за собою списки. Їх вибити дуже складно. Конкуренти працюють так, щоб обвалити явку і вдарити по ядру чинних мерах – бюджетниках. Уже зараз бачу, як запускають чорну технологію для пониження явки", – резюмував експерт.

Раніше політолог назвав Пальчевського найбільш вірогідним опонентом Кличка у другому турі.