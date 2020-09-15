Пальчевський розповів, як обговорював з Єрмаком спецоперацію щодо "вагнерівців"

Глава політичної сили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський сказав, що обговорював з главою ОПУ Андрієм Єрмаком можливість реалізації операції по затриманню "вагнерівців".

Як повідомив політик в ефірі телеканалу Україна 24, за словами Єрмака, не було ніяких юридичних підстав для затримання бойовиків.

"У мене була коротка можливість задати керівнику ОП Єрмаку питання, як це трапилося. На що він мені відповів: "По-перше, У нас навіть не було документів ніяких – юридичної підоснови, для затримання цих людей. Це я почав готувати ці документи", – передав слова Єрмака Пальчевський.

На думку політика, ситуація з "вагенровцями" спрямована на розкол партії "Слуга народу". При цьому Пальчевський сказав, що не довіряє інформації про зрив спецоперації, яку публікував журналіст Юрій Бутусов.

"Хто він такий, щоб розповідати нам про операції подібного роду? .. Це дуже велике чудо, щоб якийсь Бутусов знав, як наша розвідка збирається "вагнерівців"заарештувати, але дуже маленьке "чудо", що це просто проплачена акція", – висловив свою думку Пальчевський.

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