"Перемога Пальчевського" об'єднає країну": бізнесмен розповів, з ким і навіщо йде у владу

Політика 14:47, 1.07.2020 Оновлено: 14:54, 1.07.2020

Бізнесмен Андрій Пальчевський заявив, що нова влада не виправдала покладених на неї надій. Розчарування "новими обличчями" спонукало його самого розпочати політичну діяльність – і дати старт формуванню власної політичної сили.

Про це Пальчевський заявив на своїй сторінці в Facebook.

"Ми сподівалися на зміни. Але нова влада підвела, а розчарування досягло межі. Тому ми щойно зареєстрували в Мін'юсті політичну силу -" Перемога Пальчевського ", - заявив він.

Бізнесмен також перерахував основні принципи і цілі, які стоять перед новою партією.

"Наші принципи дуже прості – об'єднавча сила навколо центру, без поділу на Схід, Захід, Північ чи Південь. Ми візьмемося за добробут людей і боротьбу з бідністю. Для цього ми приведемо людей, які можуть це зробити", - розповів Пальчевський.

Він також закликав усіх, хто хоче приєднатися до нової політичної сили, заявити про себе в соцмережах за допомогою хештега #ЗаПальчевського – і об'єднуватися для того, щоб змінювати Україну.

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