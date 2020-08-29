Пальчевський: Нам потрібно вберегти наших вчителів, оскільки вони знаходяться в зоні ризику

Громадський діяч і підприємець Андрій Пальчевський вважає за необхідне захистити вчителів українських шкіл від зараження коронавірусом напередодні початку нового навчального року, оскільки вони знаходяться в зоні ризику. Про це він сказав в ефірі телеканалу 112.

"Коли відкриють школи, діти принесуть інфекцію додому і школи переведуть спочатку на пів відвідування, потім на невідвідування. І очікувати, що до появи вакцини ми зможемо жити повноцінним життям, в тому числі і в школі, не можна. Нам потрібно вберегти наших вчителів, оскільки вони знаходяться в великій зоні ризику", - заявив Пальчевський.

Лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" прогнозує непросту ситуацію в Україні у зв'язку з другою хвилею епідемії коронавірусу.

"Випробування для нашого народу продовжаться і буде дуже серйозний час для випробування керівництва як медицини, так і економіки в цілому", - сказав Пальчевський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 1 липня була зареєстрована політична сила "Перемога Пальчевського", лідером якої є Андрій Пальчевський. Раніше він заявляв, що вирішив пожити в 10 районах столиці, щоб детальніше ознайомитися з проблемами українців. Популярний політик в рамках своєї ініціативи вже пожив в Деснянському та Дарницькому районах.