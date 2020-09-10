Палатний: в УДАРу Віталія Кличка великі плани на чергові або позачергові загальнонаціональні вибори

У кінці серпня відбувся з'їзд партії УДАР Віталія Кличка. Топновиною стала самостійна участь партії в місцевих виборах, запланованих на 25 жовтня. За словами Кличка, він веде у владу "команду досвіду й енергії". Про "нових" осіб, наміри і плани, які, як з'ясувалося, охоплюють і вибори до Верховної Ради, UNN поговорив із членом політради УДАРу, народним депутатом VII і VIII скликань, головою Комітету ВРУ з питань молоді та спорту двох скликань Артуром Палатним.

– Почнемо з презентації оновленої партії УДАР. Віталій Кличко чимало говорив про те, що час для експериментів закінчився, що країні потрібні професіонали. Наскільки корисними країні можуть бути представлені "нові обличчя": адвокат, спортсмен, перекладачка?

– У мене, як і у Віталія Кличка, сумнівів у команді жодних – ні щодо досвідчених, ні щодо нових осіб. Міська рада займається всіма проблемами міста, тому потрібні не тільки юристи або фінансисти, щоби писати бюджет. Є соціальний захист, молодь і спорт, інвестиції, інфраструктура, освіта, медицина. На мою думку, й УДАР це довів, із такими завданнями справляються поліфункціональні команди різнопланових фахівців. У нашій партії саме такі – енергійні, проактивні, справжні фанати свого міста. Відомий адвокат Олексій Шевчук: людям і владі потрібні потужні юристи. Сурдоперекладачка Леся Петровська буде корисною для розвитку інклюзивного міського середовища, а це на сьогодні дуже важливо. Кому як не легенді українського спорту Олександру Шовковському займатися розвитком спортивної інфраструктури? У найскладніші перші тижні пандемії гідно проявили себе Юлія Хан і Роман Ткачук. Усі вони довели свій професіоналізм, відповідальність і готовність працювати на місто. Для Києва це – головне.

– Коли ми побачимо списки?

– Коли пройдуть виборні конференції місцевих осередків, на них будуть представлені списки. Орієнтуємося на останню декаду вересня.

– До рад яких областей і міст УДАР спробує завести свої команди?

– Сильні регіони для УДАРу – Київщина, Івано-Франківська область, Харківська, Тернопільська, Львівська. Ми ставимо перед собою амбітну мету – оновлювати й осередки по всій країні. Завдяки Віталію Кличку нашим форпостом залишається столиця. Свіжа соціологія: 60% киян задоволені його роботою. Це дозволяє нам говорити про успіхи в розвитку Києва та брати на себе відповідальність за розвиток інших міст і селищ. Ми – команда практиків, ми вміємо працювати на результат і знаємо, як. Не займатися балаканиною, а братися за конкретну проблему і вирішувати її.

– Балотування по всій Україні не здається вам надамбітною метою?

– УДАР завжди ставить перед собою амбітні цілі. У 2010 році, коли ми йшли до всіх місцевих рад, багато доводилося чути скепсису, не вірили, що партія подолає прохідний бар'єр. Що ми отримали? Потужні фракції в більшості областей. Йдемо далі. Після переможних місцевих виборів не вірили, що в УДАРу буде своя фракція в парламенті.

Нагадаю, в Раді VII скликання наша фракція була третьою за чисельністю і мало не першою за ефективністю нормотворчої роботи. Разом із колегами ми чимало зробили для асоціації України в ЄС, гармонізації нашого законодавства до європейських норм. Ми прискорили реформу децентралізації, запуск антикорупційних органів, реформу освіти і медицини. І це ще не весь перелік змін, до яких приєдналася наша команда.

– З Києвом зрозуміло, а ось щодо інших регіонів є питання. Чи не вважаєте передчасною відмову від об'єднання з іншими політсилами?

– Влада ніколи не була для УДАРу головною метою, ми неодноразово це доводили. Інтереси країни і столиці завжди вищі за рейтинг або інших бенефітів. Коли Янукович втік і залишив країну без копійки, треба було швидко формувати владу і брати ситуацію під контроль. УДАР зробив те, що було потрібно країні, приєднався до проєвропейської коаліції. Ми відмовилися від гри в перетягування ковдри і пишаємося цим.

Партія у великій політиці 10 років. Пройшла всі ланки управління, сформувалася професійно й ідейно. На цьому етапі ми не вважаємо політичні союзи доречними, ми хочемо бути автономною силою і нести відповідальність виключно перед нашими виборцями. У 2010-му і 2012 році УДАР ішов на вибори самостійно й отримав гарні результати. Ми готові знову пройти цей шлях.

– З якою програмою УДАР іде на місцеві вибори?

– Наша програма – продовжити все, що вже розпочато. І це не ефемерне "покращення", а конкретні справи і цифри. Цифрові підсумки досягнень мені взагалі дуже імпонують. 5 років тому бюджет Києва нараховував 18 млрд грн, сьогодні – 60 млрд. Створено 136 нових парків і скверів, 400 зон відпочинку. Відремонтовано майже тисячу кілометрів доріг. Також відремонтовано півтори сотні лікарень, з'явилося 15 тисяч нових місць у дитячих садках. Запустили дуже важливі, на мій погляд, проєкти громадського бюджету і безпечного міста.

Ми йдемо до Київради, щоб продовжити все це і збільшити ці цифри як мінімум удвічі. Йдемо, щоб і далі відстоювати соціальні програми, місцеве самоврядування. В останні роки Київ дійсно змінився. Це означає, що напрямок обрано правильно, треба тільки працювати і працювати. Віталій Кличко поставив дуже складну мету – Київ у топ-100 міст планети. Може здатися фантастикою. Але я особисто добре пам'ятаю столицю до Кличка і бачу зміни, які він привніс. Тому я вважаю, що це цілком реально.

– Скільки місць плануєте взяти в Київраді?

– Максимум. Ми прагнемо, щоб УДАР був локомотивом у новій Київраді, і будемо робити для цього все. У нас гарна професійна команда, і це вагомий аргумент "за".

– Чому ви самі не балотуєтеся?

– Я з цією командою з самого початку. Я – один із засновників партії УДАР, член політичної ради. Був народним депутатом, двічі очолював Комітет ВРУ з питань молоді та спорту. Комітет майже вісім років був у трійці найбільш ефективних в Раді VII і VIII скликань. Зараз займаюся розбудовою партії і відчуваю себе потрібним і ефективним тут і зараз. Це моє місце. У нас великі плани на загальнонаціональні вибори – чи то чергові, то чи позачергові. Переконаний, у Верховній Раді X скликання УДАР буде представлений своєю фракцією.

– Ви були одним із тих, хто критикував партизацію місцевих рад. Чому? Адже з партійною точки зору УДАРу це навіть вигідно.

– Не розумію, про яку вигоду ви говорите. УДАР чесно конкурував би і з партіями, і з кандидатами від громад. На жаль, Верховна Рада IX скликання пішла на відверто антидемократичний крок, що порушує міжнародні виборчі стандарти, принципи місцевого самоврядування і децентралізації, що порушує нашу Конституцію.

Я підтримую позицію Асоціації міст України. Пропорційна виборча система в невеликих містах позбавляє громади можливості впливу на владу через депутатів-мажоритарників. Ці зміни антидемократичні і, на мою думку, повинні бути скасовані.

– З якими політичними силами будете співпрацювати? Чи готові до коаліції з СН?

– Відповідь на це питання дав наш лідер: "Робота, а не політика!". Ми йдемо до Київради працювати, а не займатися політикою. Хоч би хто пройшов до Київради, вони повинні керуватися інтересами столиці і її жителів. Якщо так, будемо працювати, підтримувати конструктивні пропозиції. Якщо ні – будемо стояти на позиціях міста, як робимо це шостий рік.

До речі, чи правда, що СН намагалися домовитися з Віталієм Кличком про спільну участь у виборах мера Києва?

Якщо так було б, "слуги" публічно підтримали б Віталія Володимировича, а не висували свого кандидата. Про будь-які переговори мені невідомо.

– Київ – один із центрів поширення COVID-19 в Україні. На вашу думку, існує загроза голосуванню через епідситуацію?

Київ – найбільше місто України, природно, це відбивається на статистиці захворюваності COVID-19. Так, кількість хворих за ці дні зростає. Але я не називав би місто центром поширення. Навпаки, столиця сьогодні – перший приклад того, як владі треба реагувати на пандемію. Мер взяв на себе відповідальність за ситуацію, разом із командою вибудував якісну комунікацію з киянами, з цим неможливо не погодитися. Київ не в "червоній" зоні. Школи і вузи своєчасно розпочали навчальний рік, міська рада надала маски, антисептики, три тисячі безконтактних термометрів. Лікарні отримують апарати ШВЛ, засоби захисту, все необхідне обладнання. Тому ситуація в Києві стабільна і в багатьох аспектах це – особиста заслуга мера.

Про вибори. Сподіваюся, епідеміологічна ситуація не погіршиться, і вони відбудуться 25 жовтня. Але якщо постане питання безпеки людей, безумовно, їх доведеться відкласти. Ми в УДАРі готові до будь-якого сценарію.

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