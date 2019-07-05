"Падло, я тебе посаджу!" Нардеп Микитась побив голову ОТГ: відео інциденту

Одіозний нардеп і столичний забудовник Максим Микитась у Любечі Чернігівської області влаштував перепалку з главою ОТГ Сергієм Пінчуком.

Інцидент трапився у стінах селищної ради, передає "UA: Чернігів" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах чутно, як Микитась почав ображати чоловіка і погрожувати йому в'язницею. Потім Пінчук узяв телефон і подзвонив у поліцію, після чого Микитась накинувся на нього, відібрав гаджет і кинув його об стіну.

На місце інциденту прибули правоохоронці та опитали свідків. Також за справу взялося ГБР, почавши досудове розслідування за фактом хуліганства з боку Микитася. Відзначається, що у Пінчука виявлені сліди побоїв.

"За попередньою інформацією, народний обранець увірвався в приміщення селищної ради в с. Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії і завдав голові ради тілесні ушкодження. Кримінальне провадження відкрито за статтею 296 КК (хуліганство). Процесуальне керівництво здійснюється Генеральною прокуратурою", – йдеться у повідомленні.

Максим Микитась file.liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Микитась був викритий у новій афері, вигравши за допомогою пов'язаних з ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.

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