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22 листопада • оновлено в 16:57
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"Ознака моєї чесності!" Клітіна відреагувала на секс-скандал

9.1т
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Заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна відреагувала на чутки про те, що вона отримала свою посаду через ліжко.

Під час брифінгу 22 листопада чиновниця заявила, що цей фейк запустили через відсутність інших компроматів на неї (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я хотіла промовчати й ігнорувати брудноту. Але завтра на моєму місці буде інша жінка, ваша дочка, дружина або мати. Виходить, всі симпатичні жінки обіймають свої посади через ліжко? Що це за дикість? Ми ж за європейські цінності!" – обурилася заступниця міністра.

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Олександра Клітіна

Олександра Клітіна

Скріншот відео

"Крім цієї промови чоловіків напідпитку іншого компромату не знайшли. Це ознака моєї чесності та безкомпромісності", – додала Клітіна.

Вона також пригрозила походом до суду для відбілювання своєї репутації і заявила, що має намір домогтися моральної компенсації. Клітіна сказала, що поки не знає всіх, проти кого подавати позови, однак серед них точно буде нардеп Антон Поляков, якого виключено зі "Слуги народу".

"Мої юристи розбираються, ми подамо запит до Верховної Ради, щоб дізнатися, хто в той час був у відрядженні й пліткував. Розповсюдив (аудіозаписи телефонної розмови. – Ред.) Антон Поляков – ось зрозуміло, з ким судитися", – поділилася планами заступниця міністра.

Відзначимо, що міністр інфраструктури Владислав Криклій вже заявив, що внесе до Кабінету міністрів подання про відставку Клітін.

Примітно, що виправдання на свою адресу Клітіна читала з папірця, за що отримала зауваження від журналістів. Однак вона запевнила їх, що текст заздалегідь підготувала сама, оскільки дуже хвилювалася.

Крім цього, скандальна чиновниця здивувала відвертим зізнанням про власну зовнішність. Клітіна заявила, що раніше соромилася своєї ефектності і навіть хотіла бути сірою мишкою, щоб якомога менше привертати до себе увагу.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Олександра Клітіна Владислав Криклій 
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Міністерство інфраструктури Секс секс скандал
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Rus Alex
Rus Alex
Ляшко тож рассказал, даже жену показал и чё, кто поверит?
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Dell Alex
Dell Alex
Дурочка. кто ж тебе теперь поверит? ))
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Деваха только к успеху тут почти почти подошла, а тут на неё накинулись... Подумаешь, губёхи не так надула... Ну разве это повод очернять человека?
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