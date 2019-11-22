"Ознака моєї чесності!" Клітіна відреагувала на секс-скандал

Заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна відреагувала на чутки про те, що вона отримала свою посаду через ліжко.

Під час брифінгу 22 листопада чиновниця заявила, що цей фейк запустили через відсутність інших компроматів на неї (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я хотіла промовчати й ігнорувати брудноту. Але завтра на моєму місці буде інша жінка, ваша дочка, дружина або мати. Виходить, всі симпатичні жінки обіймають свої посади через ліжко? Що це за дикість? Ми ж за європейські цінності!" – обурилася заступниця міністра.

Олександра Клітіна Скріншот відео

"Крім цієї промови чоловіків напідпитку іншого компромату не знайшли. Це ознака моєї чесності та безкомпромісності", – додала Клітіна.

Вона також пригрозила походом до суду для відбілювання своєї репутації і заявила, що має намір домогтися моральної компенсації. Клітіна сказала, що поки не знає всіх, проти кого подавати позови, однак серед них точно буде нардеп Антон Поляков, якого виключено зі "Слуги народу".

"Мої юристи розбираються, ми подамо запит до Верховної Ради, щоб дізнатися, хто в той час був у відрядженні й пліткував. Розповсюдив (аудіозаписи телефонної розмови. – Ред.) Антон Поляков – ось зрозуміло, з ким судитися", – поділилася планами заступниця міністра.

Відзначимо, що міністр інфраструктури Владислав Криклій вже заявив, що внесе до Кабінету міністрів подання про відставку Клітін.

Примітно, що виправдання на свою адресу Клітіна читала з папірця, за що отримала зауваження від журналістів. Однак вона запевнила їх, що текст заздалегідь підготувала сама, оскільки дуже хвилювалася.

Крім цього, скандальна чиновниця здивувала відвертим зізнанням про власну зовнішність. Клітіна заявила, що раніше соромилася своєї ефектності і навіть хотіла бути сірою мишкою, щоб якомога менше привертати до себе увагу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

нардеп Антон Поляков опублікував фрагмент розмови народних депутатів від "Слуги народу", в якому зазначається, що Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко.

Незабаром після скандалу пранкер "Джокер" опублікував листування з Клітіною. Він порадив чиновниці написати про свою щасливу родину у соцмережі, і вона слухняно виконала всі поради, не помітивши тролінгу.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій відреагував на секс-скандал з Клітіною. Він заявив, що ситуація стала підставою для падіння довіри до чиновниці.

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