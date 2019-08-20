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"Ознака авторитаризму!" У Раді розгорівся новий скандал через "Слугу народу"

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Серед обраних депутатів Верховної Ради IX скликання спалахнув новий скандал через склад парламентських комітетів.

На думку деяких депутатів, кількість місць у них не відповідає реальним потребам. Зокрема, таку точку зору висловили представники партії "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе, Володимир Ар'єв та Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

На першому засіданні робочої підгрупи з підготовки роботи нового скликання Ради було вирішено встановити кількість від 7 до 31 депутата в кожному комітеті. За словами Цинцадзе, в "Слузі народу" вирішили знехтувати цими домовленостями.

"Керівництво монобольшості вирішило, що, наприклад, у комітеті з євроінтеграції має бути не менше, а не більше семи осіб, водночас у комітеті, який займається цифровою трансформацією, має працювати 20 депутатів", – пояснила вона.

Список комітетів

Список комітетів

Facebook Володимир Ар'єв

В об'єднаному комітеті соцполітики, який повинен замінити ліквідований комітет ветеранів, за словами Ірини Геращенко, буде всього 10 нардепів.

"Серед ізгоїв – комітети євроінтеграції і свободи слова, на думку "слуг", там має працювати по сім депутатів. Звичайно, депутати можуть бути слугами, але точно не кріпаками", – додала Ірина Геращенко.

Володимир Ар'єв, висловив думку, що встановлення конкретної кількості осіб в складі комітету позбавляє фракції права вибору.

"Явна ознака авторитаризму. Я не буду розбирати пріоритети, чому євроінтеграції і свободі слова запропонували найменшу кількість", – пояснив він.

Також нардеп опублікував повний список комітетів – їх залишилося 23 замість 27.

Як писав OBOZREVATEL, партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість комітетів у новій Верховній Раді з 22 до 27. Серед ліквідованих опинився і комітет з питань ветеранів, що викликало хвилю гніву серед багатьох політиків і великий скандал.

Пізніше також з'явилися імена депутатів, які повинні очолити кожен з них.

Для політиків, які не становлять президентську партію, спочатку залишили всього два комітети. У ЗМІ з'явився попередній список кандидатів на пост заступників глави фракції та голів парламентських комітетів від партії "Слуга народу".

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