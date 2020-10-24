ОПЗЖ зняла свого кандидата в мери Слов'янська за день до голосування

Політична партія "Опозиційна платформа – За життя" направила до Слов'янської міської територіальної виборчої комісії звернення про скасування реєстрації кандидата в мери Слов'янська Павла Придворова.

Відповідне звернення обласної організації ОТЗЖ за підписами Юрія Бойка і Наталії Королевської опинилося у розпорядженні OBOZREVATEL.

Зокрема, партія посилається на пункт 2 частини першої статті 231 Виборчого кодексу України, в якій описується процедура скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду селищного, сільського, міського голови.

У мотиваційній частині рішення зазначається, що в партії розуміють, що таке рішення стане шоком для багатьох прихильників політсили, але не бачать іншого варіанту.

"Виявилося, що Павло Придворов безпосередньо пов'язаний із криміналом, крім того, має перед ним фінансові зобов'язання в сім мільйонів доларів. А це значить, він іде в мери не служити Слов'янську, а повертати свої борги", – йдеться в зверненні.

Також у політсилі наголошують, що володіють інформацією, що Павло Придворов за винагороду вніс до партійних списків по Слов'янську людей із Харкова, Києва та Запоріжжя.

"Висунути Павла Придворова кандидатом було помилкою. Але дозволити йому використовувати нашу партію, щоб розвалити Слов'янськ – ще страшніше. Ми не боїмося визнавати свої помилки і робити правильні висновки", – йдеться в зверненні.

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