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Відповідь Путіну? У Зеленського анонсували видачу паспортів України

14т Читати матеріал російською

Київ може почати надавати етнічним українцям, які живуть за кордоном, друге громадянство — України.

Також отримати український паспорт за спрощеною процедурою зможуть люди, права і свободи яких порушують у їхніх країнах, повідомляє Офіс Президента.

"Зі свого боку президент України доручає МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців із дружніх нам країн, які прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної батьківщини. Також Володимир Зеленський доручає розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які страждають від порушення прав і свобод у їхніх країнах", — йдеться в повідомленні.

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У Зеленського також прокоментували і підписання президентом РФ Володимиром Путіним указу про спрощений порядок надання українцям російського громадянства.

"Ми розуміємо, що він спрямований на наших громадян, які вимушені проживати на тимчасово окупованих територіях. Цей крок створює додаткові перешкоди на шляху до деескалації конфлікту і реінтеграції Донбасу, прихильність до яких керівництво Росії неодноразово декларувало", — підсумували в ОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей, а не тільки непідконтрольних Україні "Л/ДНР".

У РНБО України розповіли, що запланували у відповідь секретні заходи, подробиці яких захищені державною таємницею.

Зеленський засудив рішення Путіна щодо паспортів РФ для жителів Донбасу.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Теги
Офіс президента паспорт російські паспорти видача паспортів в Донецьку
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
А пока ... Даже для жителей Донбасса создают столько проблем с получением, с вклейкой фотографии, утерей, износом, что даже там предпочитают получать российский, чем ехать в Украину по этим вопросам. Может сначала эти проблемы решить, а весь мир пусть подождёт ?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и зачем?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Свидомым лучше любить Украину из какой-нибудь Канады.
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