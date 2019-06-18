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Оцет і лаврове листя: на Чернігівщині показали, чим підкуповують виборців

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Народний депутат України і столичний забудовник Максим Микитась, який балотується на вибори до Верховної Ради України на 206 виборчій дільниці, почав свою кампанію з роздачі продпакетів.

Про це повідомляє місцеве інтернет-видання "Новини Чернігівщини", зазначивши, що один із таких пакетів показав місцевий житель Віталій Панченко.

Як видно на фото, продуктовий набір складається з цукру, оцту, рослинного масла, кількох упаковок спецій і декількох штук кришок для консервації. Все упаковано в велику картонну коробку з написом "Від Максима Микитася".

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Вміст продпакету

Вміст продпакету

Новини Чернігівщини

Уточнюється також, що поліція поки ніяк не прокоментувала вказаний факт, незважаючи на те, що все вказує на прямий підкуп виборців.

Максим Микитась

Максим Микитась

Офіційний сайт нардепа

Продпакети від Максима Микита

Продпакети від Максима Микита

Новини Чернігівщини

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше підкуп виборців засікли в Луганській області, де також роздавали продукти від імені ймовірного кандидата в депутати.

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Особа
Максим Микитась
Місце
УкраїнаЧернігів
Тег
Выборы 2019
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Макарский Александр
Макарский Александр
Отличный набор!Всё,шо потрибно нерабам -цеевропейцам, для гидного житыпоновому
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