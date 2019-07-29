Отруєння не було? Матіос зробив гучну заяву про скандал з Ющенком

Військовий прокурор Анатолій Матіос заперечує версію про отруєння третього президента України Віктора Ющенка в 2004 році.

Таку заяву він зробив в ефірі Politeka, посилаючись на слова свого заступника, генерала Ігоря Козлова, який був слідчим у справі про можливе отруєння на той момент кандидата в президенти.

"Я його запитав: "Ігоре, скажи, ось ти розслідував, ти настільки занурений в цю всю ситуацію, що ти повинен мати своє бачення істини, яку ти зміг довести або тобі не дали довести. Скажи було чи не було? "Я не знаю, але ретранслюю з його дозволу або його критики подальшу його відповідь. Він сказав: "Ні", - заявив Матіос.

Віктор Ющенко скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віктору Ющенку оголосили підозру у справі про незаконне заволодіння резиденцією в Межигір'ї, яка пізніше стала маєтком його наступника Віктора Януковича.

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