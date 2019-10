"Отримував $100 тисяч": Трамп виступив із новими звинуваченнями до Байдена

Президент США Дональд Трамп збирається вивчити справу про можливу корупцію, пов'язану з сином ексвіцепрезидента та його конкурента Джо Байдена.

Про це глава Білого дому написав у своєму мікроблозі в Twitter, уточнивши, що Хантер нібито отримував 100 тисяч доларів в місяць від української газової компанії Burisma без будь-якого досвіду у сфері енергетики.

"Сплячий Джо сказав, що ніколи не розмовляв з українською компанією, а потім з'явилася фотографія, де він грав у гольф із босом компанії та Хантером", – написав Трамп.

Президент США такде додав, що Байден нібито отримав 1,5 мільярда доларів від Китаю, незважаючи на відсутність "досвіду і без видимої причини".

....And by the way, I would LOVE running against 1% Joe Biden - I just don’t think it’s going to happen. Sleepy Joe won’t get to the starting gate, & based on all of the money he & his family probably “extorted,” Joe should hang it up. I wouldn’t want him dealing with China & U!