"Отримував $100 тисяч": Трамп виступив із новими звинуваченнями до Байдена

Президент США Дональд Трамп збирається вивчити справу про можливу корупцію, пов'язану з сином ексвіцепрезидента та його конкурента Джо Байдена.
Про це глава Білого дому написав у своєму мікроблозі в Twitter, уточнивши, що Хантер нібито отримував 100 тисяч доларів в місяць від української газової компанії Burisma без будь-якого досвіду у сфері енергетики.
"Сплячий Джо сказав, що ніколи не розмовляв з українською компанією, а потім з'явилася фотографія, де він грав у гольф із босом компанії та Хантером", – написав Трамп.
Трамп проти Байдена і його сина Хантера
Президент США такде додав, що Байден нібито отримав 1,5 мільярда доларів від Китаю, незважаючи на відсутність "досвіду і без видимої причини".
....And by the way, I would LOVE running against 1% Joe Biden - I just don’t think it’s going to happen. Sleepy Joe won’t get to the starting gate, & based on all of the money he & his family probably “extorted,” Joe should hang it up. I wouldn’t want him dealing with China & U!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Ексгенпрокурор України Юрій Луценко розповів, що компанією Burisma володів міністр охорони довкілля Януковича Микола Злочевський. Він відповідав за видачу дозволів на видобуток нафти і газу. Після подій 2014 року Генпрокуратура почала розслідувати можливі кримінальні порушення Злочевського, зокрема компанії Burisma.
У серпні 2017 року прокурор Дмитро Сус заявляв, що відразу після накладення ГПУ арешту на Burisma, підконтрольну Злочевському, генпрокурору Луценко зателефонували "зверху" з вимогою припинити ведення цієї справи.
У 2016 році колишній віцепрезидент США Джо Байден шантажував владу України відмовою в наданні $1 млрд кредитів. Його головною умовою було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син Байдена – Гантер.
3 квітня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.
Пізніше Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за шість годин звільнили генпрокурора.
У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джефрі Паєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Гантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.
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