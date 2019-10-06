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7 жовтня • оновлено в 18:11
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"Отримував $100 тисяч": Трамп виступив із новими звинуваченнями до Байдена

2.4т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп збирається вивчити справу про можливу корупцію, пов'язану з сином ексвіцепрезидента та його конкурента Джо Байдена.

Про це глава Білого дому написав у своєму мікроблозі в Twitter, уточнивши, що Хантер нібито отримував 100 тисяч доларів в місяць від української газової компанії Burisma без будь-якого досвіду у сфері енергетики.

"Сплячий Джо сказав, що ніколи не розмовляв з українською компанією, а потім з'явилася фотографія, де він грав у гольф із босом компанії та Хантером", – написав Трамп.

Трамп проти Байдена і його сина Хантера

Трамп проти Байдена і його сина Хантера

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Президент США такде додав, що Байден нібито отримав 1,5 мільярда доларів від Китаю, незважаючи на відсутність "досвіду і без видимої причини".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Дональд Трамп Джо Байден
Місце
США
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