"Отримав 20 лайків, не отримав 24 моряка": у Зеленського висунули гучні звинувачення Клімкіну

Лідер партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу" Дмитро Разумков виступив зі звинуваченнями до міністра закордонних справ Павла Климкіна через скандал із полоненими моряками.

Своєю позицією поділився він в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 27 червня.

"Всі знають, що йде складний процес із повернення українських військовополонених моряків додому. І така поведінка Клімкіна, на мою суб'єктивну думку – це не випадковість. Зараз процес зривається", – сказав Разумков.

Дмитро Разумков Скріншот з відео

"Коли хтось намагається попіаритися і розмістити в Facebook дипломатичні ноти, щоб отримати 20-30 лайків, але не отримати 24 моряків додому, це політика низького сорту", – додав він.

Разумков також припустив, що поведінка Клімкіна – це відвертий саботаж старої влади, як і те, що Верховна Рада вже раз відхилила відставку глави МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ України в тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити його зміст з главою держави.

Міністр Павло Клімкін відповів, що МЗС мав повноваження без узгодження з ним направляти згадану відповідь.

Українці бурхливо відреагували на сварку і звинуватили президента в бездіяльності.

Глава МЗС також оприлюднив дипломатичні ноти і звернувся через скандал до Зеленського.

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