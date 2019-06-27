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"Отримав 20 лайків, не отримав 24 моряка": у Зеленського висунули гучні звинувачення Клімкіну

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Лідер партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу" Дмитро Разумков виступив зі звинуваченнями до міністра закордонних справ Павла Климкіна через скандал із полоненими моряками.

Своєю позицією поділився він в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 27 червня.

"Всі знають, що йде складний процес із повернення українських військовополонених моряків додому. І така поведінка Клімкіна, на мою суб'єктивну думкуце не випадковість. Зараз процес зривається", – сказав Разумков.

Новини
Зеленський "вибухнув" через "демарш" Клімкіна: про що йшла мова в листі Росії

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Скріншот з відео

"Коли хтось намагається попіаритися і розмістити в Facebook дипломатичні ноти, щоб отримати 20-30 лайків, але не отримати 24 моряків додому, це політика низького сорту", – додав він.

Разумков також припустив, що поведінка Клімкіна – це відвертий саботаж старої влади, як і те, що Верховна Рада вже раз відхилила відставку глави МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ України в тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити його зміст з главою держави.

  • Міністр Павло Клімкін відповів, що МЗС мав повноваження без узгодження з ним направляти згадану відповідь.

  • Українці бурхливо відреагували на сварку і звинуватили президента в бездіяльності.

  • Глава МЗС також оприлюднив дипломатичні ноти і звернувся через скандал до Зеленського.

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Особи
Павло КлімкінДмитро РазумковВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
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Николаевич Александр
Николаевич Александр
разумков, какого хера ты несешь эту тупую чушь??? сразу видно что тебе нечего сказать! умеющие и знающие люди действуют, а такие как ты, чушь несут про лайки и политику низкого сорта! ты даже мизинца не стоишь Климкина! Кто он, а кто ты! его знает весь мир и уважают! а тебя??? ну кто ты??!!! назови свои достижения!
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Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
плохому танцору-писионисту всегда что-то мешает. Оно и дальше будет снимать видосики в которых будет обвинять кого попало только не себя?
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леня зе
леня зе
пока у власти будут порученцы шоколадного за моряков, пленных, политзаключенных ,можно забыть.вспомните надю-была иконой в верховном свынарныке,а как агент ФСБ ,уже была ни кому не нужна.а что вы знаете о двух экипажах моряков принятых за наркоту,а экипаж с контрабандной нефтью,шо-то не слышно о перемогах дипломатии т.к.на них полит очков не наберешь.
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