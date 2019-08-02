Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Отримали гоблінів у формі РФ": у Зеленського зробили радикальну заяву про мову

4.7т Читати матеріал російською

Політтехнолог і радник президента України Володимира Зеленського Микита Потураєв заявив, що Україні потрібно забути про російську мову як регіональну і захищати її виключно на рівні національних меншин.

Своєю позицією поділився він в інтерв'ю LB.ua. Потураєв запевнив, що ніколи не підтримував ідею глави Офісу президента Андрія Богдана.

"Я сказав, що підтримую його право висловити таку точку зору, засновану між іншим на законі про особливий статус Донбасу", – уточнив він.

Новини
"Щоб закінчилася війна": у Зеленського виступили за російську мову на Донбасі

Потураєв зробив заяву про мову

Потураєв зробив заяву про мову

"Я проти. Ми не повинні піддаватися на всякий шантаж, навіть озброєний. У нас працює пріоритет європейського законодавства над національним. Ми повинні створювати умови для розвитку корінних народів. Крім українського, це ще і кримли. Рештанаціональні меншини", – заявив Потураєв .

За словами політтехнолога, прикидатися, що в Україні немає російської національної меншини, не варто. "Адже саме через це ми маємо цих гоблінів на Донбасі в формі російської армії тільки без розпізнавальних знаків", – пояснив він.

Микита Потураєв

Микита Потураєв

Цензор.НЕТ

"Є російська національна меншина. Ми повинні зрозуміти, де вона проживає і яка її чисельність, і на тій території забезпечити правами. А про регіональні мови забути, тому що це шлях до великих проблем. Українська головна і єдина державна мова в країні. Інакше і бути не може , – підкреслив він.

При цьому Потураєв заявив, що змінив свою думку щодо аудиту закону про українську мову.

"Поговорив із фахівцями, експертами. Невідповідності Європейської хартії мов не бачу. Деякі речі можна уточнити іншими законами", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Потураєв говорив, що закон про українську мову необхідно "підправити" .

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Закон про мови" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Закон про мови
Особи
Микита Потураєв Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
російська мова українська мова
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
3
Смішно
36
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Во баран!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3

Блоги / думки

ads pixel