"Отримала посаду через ліжко": з'явився новий компромат на "слуг народу"

Заступник міністра інфраструктури України Олександра Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко.

Про це стало відомо з фрагмента розмови народних депутатів зі "Слуги народу", який в Телеграм-канал опублікував нардеп Антон Поляков.

"Олександра Клітіна, та сама замміністра, яка, судячи з аудіозаписи, потрапила на посаду через ліжко. А ви говорите, що тільки через ліфт можна", – зазначив він.

Також телеграм-канал "Темний лицар", який зливає інформацію про "слуг" виклав частину розмови "слуг" про замміністра Клітінц.

Далі наводимо частину розмови політиків:

- Поки жінки пішли, можна я покажу, який у нас заступник міністра. Клітіна Саша. Вона просила, сильно бажала.

- Хороша?

- Ого! Ох**енна!

- Ось, призначили, дівчина дуже хотіла стати заступником міністра

(Звучить сміх)

- Це називається, я чиста перед вами

- Капець, звичайно, нееее, хороша подруга

Олександра Клітіна до своєї посади обіймала посаду керівника Офісу підтримки реформ Міністерства інфраструктури України. Працювала не тільки з міністром Володимиром Омеляном, але і з його попередником – Андрієм Пивоварський, будучи його радницею.

Олександра Клітіна Instsgram Олександра Клітіна

Олександра Клітіна Instsgram Олександра Клітіна

Олександра Клітіна Instsgram Олександра Клітіна

Олександра Клітіна Instsgram Олександра Клітіна

Олександра Клітіна Instsgram Олександра Клітіна

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