Отримала майже 150 млн: Тимошенко офіційно стала мільйонеркою

Народна депутатка від "Батьківщини" Юлія Тимошенко внесла в електронну декларацію майже 150 млн гривень.

Таку величезну суму політикиня отримала від американської компанії. Про це в Telegram-каналі повідомив нардеп 8-го скликання, журналіст Сергій Лещенко.

"Тимошенко задекларувала, що 24 квітня 2020 року вона отримала еквівалент 148 мільйонів 345 тисяч 441 гривні від компанії Reid, Collins, Tsai LLP. Видом доходу вказано як "компенсація збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років, отримана в США на стадії досудового врегулювання". Про яку компенсацію йдеться та хто компенсував гроші Тимошенко, у публічних джерелах знайти інформацію не вдалося. Пошуковик Google на момент цієї публікації (4 травня. – Ред.) не знаходить повідомлень у зв'язці слів "Reid, Collins, Tsai LLP" та "Україна" або прізвища "Тимошенко", – вказав Лещенко.

Юлія Тимошенко

Він зазначив, що прибуток від цієї ж компанії – Reid, Collins, Tsai LLP – 2019 року декларував депутат від партії Тимошенко Сергій Власенко.

"18 липня 2019 року він вказав отримання доходу розміром майже 57 мільйонів, а 19 липня – понад 57 мільйонів і майже 19 мільйонів. У кожному разі Власенко видом доходу вказав "іноземний дохід". Ставши легальною мільйонеркою в такий цікавий спосіб, Юлія Тимошенко нарешті зможе офіційно декларувати на себе майно та займатися благодійністю від власного імені", – підкреслив Лещенко.

Декларація Тимошенко Скриншот

Декларація Власенка Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народна депутатка, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко приїхала до Верховної Ради на елітному Mercedes-Benz S 500.