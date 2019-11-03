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3 листопада • оновлено в 19:45
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"Отримає покарання і приниження!" Кива пояснив погрозу "відрізати голову"

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Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива прокоментував свої погрози розправою незнайомій людині біля Верховної Ради.

На своїй сторінці в Facebook Ківа заявив, що "минулого тижня за мною бігала група провокаторів", за якими нібито стоїть активіст з Одеси Сергій Стерненко. З приводу цього інциденту нардеп уже звернувся в Національну поліцію.

"Якщо ви звернули увагу, я один з небагатьох депутатів в Раді і в політиці, хто регулярно нагадує генпрокурору і владі про те, що злочинець Стерненко, який зарізав багатодітного батька в Одесі, повинен сидіти у в'язниці. Але він на волі.

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Сьогодні я єдиний, хто стоїть на його стрімкому шляху до визнання невинним. Саме тому він і почав бігати за мною в компанії своїх друзів-під**асів. І ображати мене і моїх дітей. За підсумком, я обіцяю, він отримає своє покарання і заслужене приниження", – написав Ківа.

Стерненко і Кива

Стерненко і Кива

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Особи
Ілля Кива Сергій Стерненко
Місце
Україна Київ
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Колобов Макс
Колобов Макс
Забавный дрочило.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Чума на оба ваших дома.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Кива красава, А СТЕРВЕНКО реально из боевых пыдарасов ))))
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