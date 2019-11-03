"Отримає покарання і приниження!" Кива пояснив погрозу "відрізати голову"

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива прокоментував свої погрози розправою незнайомій людині біля Верховної Ради.

На своїй сторінці в Facebook Ківа заявив, що "минулого тижня за мною бігала група провокаторів", за якими нібито стоїть активіст з Одеси Сергій Стерненко. З приводу цього інциденту нардеп уже звернувся в Національну поліцію.

"Якщо ви звернули увагу, я один з небагатьох депутатів в Раді і в політиці, хто регулярно нагадує генпрокурору і владі про те, що злочинець Стерненко, який зарізав багатодітного батька в Одесі, повинен сидіти у в'язниці. Але він на волі.

Сьогодні я єдиний, хто стоїть на його стрімкому шляху до визнання невинним. Саме тому він і почав бігати за мною в компанії своїх друзів-під**асів. І ображати мене і моїх дітей. За підсумком, я обіцяю, він отримає своє покарання і заслужене приниження", – написав Ківа.

Стерненко і Кива

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

Ілля Ківа спіймався на "рукоблудстві" в залі Верховної Ради. Інцидент трапився 2 жовтня. На відео видно, як Ківа розмовляв з дівчиною Юлією з Одеси під час засідання. Потім нардеп відклав телефон і почав чухати область паху.

Пізніше він назвав цей ролик монтажем, однак висловив упевненість, що кожен чоловік займається "рукоблудством".

Крім того, Ківа запропонував скликати пресконференцію для свого статевого органа.

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